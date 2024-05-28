Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/pogranichniki-848586503.html
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов - 28.05.2024, ПРАЙМ
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов
За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:08+0300
2024-05-28T09:08+0300
фсб
погранслужба фсб
граница
https://cdnn.1prime.ru/img/77590/33/775903373_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_400e98801b1b379a0fab34add8b0d69a.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов взрывчатки. Об этом рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Он также добавил, что было изъято порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
https://1prime.ru/20240528/kontrabanda-848586245.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77590/33/775903373_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_3d22c24a857a2927702e747d926dbde0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фсб, погранслужба фсб, граница
ФСБ, погранслужба ФСБ, граница
09:08 28.05.2024
 
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов

Кулишов: в 2023 году пограничники изъяли 30 тысяч боеприпасов, 100 кг взрывчатки

© fotolia.com / bilderstoeckchen%Оружие
%Оружие - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / bilderstoeckchen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов взрывчатки. Об этом рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Он также добавил, что было изъято порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ.
Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Пограничники в 2023 году пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
09:02
 
ФСБпогранслужба ФСБграница
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала