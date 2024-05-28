https://1prime.ru/20240528/pogranichniki-848586503.html

Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов

Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов - 28.05.2024, ПРАЙМ

Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов

За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:08+0300

2024-05-28T09:08+0300

2024-05-28T09:08+0300

фсб

погранслужба фсб

граница

https://cdnn.1prime.ru/img/77590/33/775903373_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_400e98801b1b379a0fab34add8b0d69a.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов взрывчатки. Об этом рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Он также добавил, что было изъято порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.

https://1prime.ru/20240528/kontrabanda-848586245.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фсб, погранслужба фсб, граница