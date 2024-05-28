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Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов - 28.05.2024, ПРАЙМ
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов
За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:08+0300
2024-05-28T09:08+0300
2024-05-28T09:08+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. За прошлый год российские пограничники изъяли в пунктах пропуска 141 единицу огнестрельного оружия, более 30 тысяч боеприпасов, примерно 100 килограммов взрывчатки. Об этом рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Он также добавил, что было изъято порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru.
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фсб, погранслужба фсб, граница
ФСБ, погранслужба ФСБ, граница
Российские пограничники в 2023 году изъяли более 30 тысяч боеприпасов
Кулишов: в 2023 году пограничники изъяли 30 тысяч боеприпасов, 100 кг взрывчатки