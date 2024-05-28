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Польше посоветовали пересмотреть веру в США. Иначе ее ждет судьба Украины
Польше посоветовали пересмотреть веру в США. Иначе ее ждет судьба Украины - 28.05.2024, ПРАЙМ
Польше посоветовали пересмотреть веру в США. Иначе ее ждет судьба Украины
Польше следует задуматься и перестать верить в покровительство США. Вашингтон поможет Варшаве так же, как "помог" Киеву. Об этом говорится в материале... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:18+0300
2024-05-28T11:18+0300
2024-05-28T11:18+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Польше следует задуматься и перестать верить в покровительство США. Вашингтон поможет Варшаве так же, как "помог" Киеву. Об этом говорится в материале Niezależny Dziennik Polityczny.По словам автора статьи, США играли важную роль в поддержке безопасности Европы через НАТО. Однако помощь Вашингтона зависит от общественного мнения в стране, экономического состояния, заключенных соглашений, а также настроя. В материале приводится пример Украины, когда ВСУ два года ждали помощи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если обещанную помощь приходится ждать месяцами, если ее нужно выпрашивать, доверие к такому союзнику теряется и тут же возникает вопрос: "А стоит ли так унижаться и считать такого помощника другом?", - задается вопросом автор.По его словам, глядя на Киев, Польше следует задуматься, правильно ли она поступает, свято веря в покровительство США и слепо повинуясь им.Как указывает издание, польские власти уверены, что Америка окажет поддержку в случае конфликта на территории страны. Однако, скорее всего, помощь Варшаве будет такой же, как гибнущему Киеву."К сожалению, реальность такова, что, учитывая нынешнее состояние польских вооруженных сил, а сегодня оно плачевно, поскольку большая часть вооружения просто передается на нужды ВСУ, будущее рисуется в довольно мрачных тонах", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, украина, сша
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, США
Польше посоветовали пересмотреть веру в США. Иначе ее ждет судьба Украины
NDP: США повторят с Польшей сценарий "помощи", который отработали с Украиной
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ.
Польше следует задуматься и перестать верить в покровительство США. Вашингтон поможет Варшаве так же, как "помог" Киеву. Об этом говорится в материале Niezależny Dziennik Polityczny
.
По словам автора статьи, США играли важную роль в поддержке безопасности Европы через НАТО. Однако помощь Вашингтона зависит от общественного мнения в стране, экономического состояния, заключенных соглашений, а также настроя. В материале приводится пример Украины, когда ВСУ два года ждали помощи.
"Если обещанную помощь приходится ждать месяцами, если ее нужно выпрашивать, доверие к такому союзнику теряется и тут же возникает вопрос: "А стоит ли так унижаться и считать такого помощника другом?", - задается вопросом автор.
По его словам, глядя на Киев, Польше следует задуматься, правильно ли она поступает, свято веря в покровительство США и слепо повинуясь им.
Как указывает издание, польские власти уверены, что Америка окажет поддержку в случае конфликта на территории страны. Однако, скорее всего, помощь Варшаве будет такой же, как гибнущему Киеву.
"К сожалению, реальность такова, что, учитывая нынешнее состояние польских вооруженных сил, а сегодня оно плачевно, поскольку большая часть вооружения просто передается на нужды ВСУ, будущее рисуется в довольно мрачных тонах", - заключает автор.
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