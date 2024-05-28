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В МИД Польши не исключили отправку войск на Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД Польши не исключили отправку войск на Украину
В МИД Польши не исключили отправку войск на Украину - 28.05.2024, ПРАЙМ
В МИД Польши не исключили отправку войск на Украину
Варшава пока не направляла войска на Украину, но не исключает такого решения в будущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:43+0300
2024-05-28T11:43+0300
политика
польша
поддержка украины
войска
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ВАРШАВА, 28 мая – ПРАЙМ. Варшава пока не направляла войска на Украину, но не исключает такого решения в будущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее в интервью изданию Gazeta Wyborcza глава МИД страны Радослав Сикорский не стал исключать принятия польскими властями решения об отправке войск на Украину. "Господина министра спросили, исключает ли он направление войск на Украину. Польша многократно повторяла, что мы не отправляем войск на Украину, в то же время исключить такую ситуацию в будущем (нельзя), ибо мы не знаем, как эта ситуация будет разворачиваться. В настоящее время нет никакого направления войск на Украину", — пояснил Вроньский. Немецкое издание Spiegel в воскресенье сообщило, что балтийские страны и Польша "предупреждают" Берлин, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает вероятности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и поступит просьба со стороны Киева. Он также сказал, что "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
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польша, поддержка украины, войска
Политика, ПОЛЬША, поддержка Украины, войска
11:43 28.05.2024
 
В МИД Польши не исключили отправку войск на Украину

МИД Польши: Варшава не направляла войска на Украину, но не исключает этого

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 28 мая – ПРАЙМ. Варшава пока не направляла войска на Украину, но не исключает такого решения в будущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский.
Ранее в интервью изданию Gazeta Wyborcza глава МИД страны Радослав Сикорский не стал исключать принятия польскими властями решения об отправке войск на Украину.
"Господина министра спросили, исключает ли он направление войск на Украину. Польша многократно повторяла, что мы не отправляем войск на Украину, в то же время исключить такую ситуацию в будущем (нельзя), ибо мы не знаем, как эта ситуация будет разворачиваться. В настоящее время нет никакого направления войск на Украину", — пояснил Вроньский.
Немецкое издание Spiegel в воскресенье сообщило, что балтийские страны и Польша "предупреждают" Берлин, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает вероятности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и поступит просьба со стороны Киева. Он также сказал, что "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск.
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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