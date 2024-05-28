https://1prime.ru/20240528/polsha-848595006.html

Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов

Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов - 28.05.2024, ПРАЙМ

Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов

Если Варшава ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в России. Об этом сообщила официальный... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:02+0300

2024-05-28T12:02+0300

2024-05-28T12:16+0300

политика

россия

польша

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Если Варшава ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в России. Об этом сообщила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, польская сторона пока что не направила Москве каких-либо нот."Оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет или разъяснений", — заметила представитель внешнеполитического ведомства России.Дипломат подчеркнула, что если документы будут поступать с указанием ограничений для российских дипломатов, Россия будет отвечать аналогичными мерами для польских дипломатов нa своей территории.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о решении ограничить российских дипломатов в Польше в праве на передвижение. В соответствии с этим решением, дипломаты в Варшаве смогут передвигаться только в центральном Мазовецком воеводстве, а консулы - в пределах своих регионов. Ограничения не распространяются на послов.

https://1prime.ru/20240526/zakharova-848515156.html

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