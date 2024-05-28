https://1prime.ru/20240528/polsha-848595006.html
Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов
Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов - 28.05.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов
Если Варшава ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в России. Об этом сообщила официальный... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:02+0300
2024-05-28T12:02+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Если Варшава ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в России. Об этом сообщила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.По словам дипломата, польская сторона пока что не направила Москве каких-либо нот."Оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет или разъяснений", — заметила представитель внешнеполитического ведомства России.Дипломат подчеркнула, что если документы будут поступать с указанием ограничений для российских дипломатов, Россия будет отвечать аналогичными мерами для польских дипломатов нa своей территории.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о решении ограничить российских дипломатов в Польше в праве на передвижение. В соответствии с этим решением, дипломаты в Варшаве смогут передвигаться только в центральном Мазовецком воеводстве, а консулы - в пределах своих регионов. Ограничения не распространяются на послов.
https://1prime.ru/20240526/zakharova-848515156.html
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россия, польша
Захарова рассказала об ответных мерах для польских дипломатов
Захарова: ответ Варшаве будет касаться польских дипломатов на территории России
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Если Варшава ограничит передвижение российских дипломатов, то ответ Москвы "отрикошетит" на польских дипломатов в России. Об этом сообщила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.
По словам дипломата, польская сторона пока что не направила Москве каких-либо нот.
"Оно остается пока только заявлением. Мы не получали никаких дипломатических нот или иных документов на этот счет или разъяснений", — заметила представитель внешнеполитического ведомства России.
Дипломат подчеркнула, что если документы будут поступать с указанием ограничений для российских дипломатов, Россия будет отвечать аналогичными мерами для польских дипломатов нa своей территории.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о решении ограничить российских дипломатов в Польше в праве на передвижение. В соответствии с этим решением, дипломаты в Варшаве смогут передвигаться только в центральном Мазовецком воеводстве, а консулы - в пределах своих регионов. Ограничения не распространяются на послов.
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России