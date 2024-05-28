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Минфин: повышение налога на прибыль позволит отказаться от курсовых пошлин

Минфин: повышение налога на прибыль позволит отказаться от курсовых пошлин - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин: повышение налога на прибыль позволит отказаться от курсовых пошлин

Россия сможет отказаться от использования курсовых экспортных пошлин при повышении налога на прибыль до 25 процентов, говорится в материалах Министерства... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:14+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Россия сможет отказаться от использования курсовых экспортных пошлин при повышении налога на прибыль до 25 процентов, говорится в материалах Министерства финансов страны.Ранее ведомство объявило о решении повысить ставку налога на прибыль на пять процентов, до 25. Как подчеркнули в министерстве, такое решение позволит с 1 января 2025 года отказаться от использования оборотных сборов."Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам", - указал Минфин.Правительство России с октября 2023 года ввело гибкие экспортные пошлины, которые привязаны к курсу рубля и призваны защищать внутренний рынок. Так, пошлина при долларе по 80-85 рублей составит четыре процента, 85-90 рублей - 4,5 процента, 95 рублей и выше - семь процентов. Отмечается, что под действие пошлины попали медь, цинк, алюминий. Лействие гибких экспортных пошлин должно закончиться в конце этого года.

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ндфл, прогрессивная шкала ндфл, антон силуанов, минфин