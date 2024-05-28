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В ГД призвали пересмотреть подход к пожарному надзору после "Крокуса" - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В ГД призвали пересмотреть подход к пожарному надзору после "Крокуса"
В ГД призвали пересмотреть подход к пожарному надзору после "Крокуса" - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали пересмотреть подход к пожарному надзору после "Крокуса"
Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:05+0300
2024-05-28T17:05+0300
госдума
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к государственному пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокус сити холле". Обращение опубликовано в Telegram-канале депутата.Он отметил, что сейчас в основе пожарного надзора лежит риск-ориентированный подход, при котором периодичность и интенсивность мероприятий по контролю определяется исходя из отнесения объектов к определенной категории риска. Здание "Крокуса" относилось к объектам контроля с недостаточно высокой категорией риска, следствием этого стало отсутствие надзора органами МЧС за эксплуатацией здания, считает депутат."Это свидетельствует об объективной необходимости пересмотра политики организации государственного пожарного надзора ... Прошу вас рассмотреть целесообразность корректировки риск-ориентированного подхода", - следует из письма Делягина.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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госдума, крокус сити холл
Госдума, Крокус сити холл
17:05 28.05.2024
 
В ГД призвали пересмотреть подход к пожарному надзору после "Крокуса"

Депутат призвал пересмотреть подход к пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокусе"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Зампред комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением пересмотреть подход к государственному пожарному надзору в связи с пожаром в "Крокус сити холле". Обращение опубликовано в Telegram-канале депутата.
Он отметил, что сейчас в основе пожарного надзора лежит риск-ориентированный подход, при котором периодичность и интенсивность мероприятий по контролю определяется исходя из отнесения объектов к определенной категории риска. Здание "Крокуса" относилось к объектам контроля с недостаточно высокой категорией риска, следствием этого стало отсутствие надзора органами МЧС за эксплуатацией здания, считает депутат.
"Это свидетельствует об объективной необходимости пересмотра политики организации государственного пожарного надзора ... Прошу вас рассмотреть целесообразность корректировки риск-ориентированного подхода", - следует из письма Делягина.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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