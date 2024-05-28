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ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав - 28.05.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о либерализации уголовного законодательства в области | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:30+0300
2024-05-28T14:30+0300
2024-05-28T14:30+0300
уголовный кодекс
авторские права
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав. Он предусматривает изменения в статье 146 Уголовного кодекса РФ "Нарушение авторских и смежных прав". В тексте законопроекта сказано, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 146, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере — два миллиона рублей. Отмечается, что соответствующие изменения в УК позволят не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК. Сейчас, согласно примечаниям к статье 146, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион рублей.
https://1prime.ru/20240528/dacha-848583276.html
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уголовный кодекс, авторские права
Уголовный кодекс, авторские права
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав
ГД приняла закон о смягчении в УК РФ ответственности за нарушение авторских прав
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав.
Он предусматривает изменения в статье 146 Уголовного кодекса РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
В тексте законопроекта сказано, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 146, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере — два миллиона рублей.
Отмечается, что соответствующие изменения в УК позволят не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК.
Сейчас, согласно примечаниям к статье 146, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион рублей.
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