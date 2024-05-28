Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/prava-848603686.html
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав - 28.05.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о либерализации уголовного законодательства в области | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:30+0300
2024-05-28T14:30+0300
уголовный кодекс
авторские права
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав. Он предусматривает изменения в статье 146 Уголовного кодекса РФ "Нарушение авторских и смежных прав". В тексте законопроекта сказано, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 146, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере — два миллиона рублей. Отмечается, что соответствующие изменения в УК позволят не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК. Сейчас, согласно примечаниям к статье 146, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион рублей.
https://1prime.ru/20240528/dacha-848583276.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уголовный кодекс, авторские права
Уголовный кодекс, авторские права
14:30 28.05.2024
 
ГД приняла закон о смягчении ответственности за нарушение авторских прав

ГД приняла закон о смягчении в УК РФ ответственности за нарушение авторских прав

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о либерализации уголовного законодательства в области нарушения авторских прав.
Он предусматривает изменения в статье 146 Уголовного кодекса РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
В тексте законопроекта сказано, что деяния, предусмотренные частями второй и третьей статьи 146, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 500 тысяч рублей, а в особо крупном размере — два миллиона рублей.
Отмечается, что соответствующие изменения в УК позволят не только декриминализировать порядка 26% преступлений, предусмотренных статьей 146 УК, но и смягчить ответственность по указанным нормам УК в отношении приблизительно 40% преступлений по части третьей статьи 146 УК.
Сейчас, согласно примечаниям к статье 146, деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 100 тысяч рублей, а в особо крупном размере — один миллион рублей.
На даче - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Стало известно, за какие растения на даче оштрафуют в 2024 году
06:31
 
Уголовный кодексавторские права
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала