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В ГАИ высказались о снижении возрастного лимита для получения прав - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В ГАИ высказались о снижении возрастного лимита для получения прав
В ГАИ высказались о снижении возрастного лимита для получения прав - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ГАИ высказались о снижении возрастного лимита для получения прав
Снижение возрастного лимита для получения водительских прав в России пока преждевременно, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:58+0300
2024-05-28T15:58+0300
гаи
россия
водительские права
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Снижение возрастного лимита для получения водительских прав в России пока преждевременно, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.Глава ГАИ во вторник принял участие в заседании президиума Общественного совета Министерства внутренних дел России.В соответствии с российским законодательствам лица от 16 лет могут управлять транспортным средством категории "M" и подкатегории "A1", от 18 лет - категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1", от 21 года - категории "D".Черников отмкетил, что в России пока не пришли к тому, чтобы разрешить более молодым россиянам управлять транспортным средством."Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика (смертности – ред.) по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП", - пояснил он.
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гаи, россия, водительские права
ГАИ, РОССИЯ, водительские права
15:58 28.05.2024
 
В ГАИ высказались о снижении возрастного лимита для получения прав

Начальник ГАИ Черников: в России пока рано снижать возрастной лимит для получения прав

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Снижение возрастного лимита для получения водительских прав в России пока преждевременно, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников.
Глава ГАИ во вторник принял участие в заседании президиума Общественного совета Министерства внутренних дел России.
В соответствии с российским законодательствам лица от 16 лет могут управлять транспортным средством категории "M" и подкатегории "A1", от 18 лет - категорий "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1", от 21 года - категории "D".
Черников отмкетил, что в России пока не пришли к тому, чтобы разрешить более молодым россиянам управлять транспортным средством.
"Сейчас у нас молодой водитель ведет себя на дороге очень опасно. И у нас статистика (смертности – ред.) по молодым водителям довольно-таки высокая. У нас более 700 молодых водителей, погибших в ДТП", - пояснил он.
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ГАИРОССИЯводительские права
 
 
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