https://1prime.ru/20240528/putin-848588484.html

США разжигали огонь конфликта в Европе. Путин его потушил

США разжигали огонь конфликта в Европе. Путин его потушил - 28.05.2024, ПРАЙМ

США разжигали огонь конфликта в Европе. Путин его потушил

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в разжигании войны в Европе путем поддержки России, но все эти сказки далеки от реальности. Президент... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:04+0300

2024-05-28T10:04+0300

2024-05-28T10:05+0300

политика

расширение нато

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в разжигании войны в Европе путем поддержки России, но все эти сказки далеки от реальности. Президент РФ Владимир Путин, начав СВО сорвал план США по развалу России. Вашингтон же пытается подчинить себе Евросоюз и сделать его союзником для противостояния Пекину. Об этом пишет Cumhuriyet. Отмечается, что США занялись расширением НАТО волна за волной для ослабления России. Если бы план Запада по установлению контроля над Украиной удался, то РФ "осталась бы беззащитной, ее юго-западные рубежи стали бы открыты для удара". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраину и западные области Казахстана разделяет около 400 миль, и именно через этот регион Москва демонстрировала свою силу Кавказу, пояснили авторы материала. Если бы Россия потеряла способность контролировать Кавказ, ей пришлось бы отступить на север, уйдя из Чечни, добавили они. "Затем русские начали бы покидать различные области самой Российской Федерации, а южные рубежи России стали бы крайне уязвимы. Россия продолжала бы распадаться на все более мелкие части, пока не вернулась бы к своим очень давним границам", — пишет издание. Таким образом, Вашингтон вынуждает Москву отступать с помощью расширения Североатлантического альянса, оранжевых переворотов и разжигания сепаратизма. Поэтому Путин "не обезумел и не нападал на Украину" он срывает план США по развалу Российской Федерации, заключили авторы материала.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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расширение нато, россия, владимир путин, украина