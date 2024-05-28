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Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков
Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков
Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:27+0300
2024-05-28T15:36+0300
политика
россия
узбекистан
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", — заметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.По словам Пескова, Путин и Мирзиеев провели длительные и доверительные переговоры, в том числе во время совместного завтрака. Они обсудили не только торгово-экономические вопросы и иные аспекты взаимодействия между двумя странами, но и безопасность, особенно в свете сложной ситуации в регионе.Песков подчеркнул, что особое внимание лидеры уделили украинскому конфликту, по которому президент Путин регулярно информирует своих союзников.Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры проходили в доверительной обстановке, президент Узбекистана пригласил своего российского коллегу к себе домой.
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россия, узбекистан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Владимир Путин
15:27 28.05.2024 (обновлено: 15:36 28.05.2024)
 
Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков

Песков: Путина и Мирзиеева связывает настоящая личная дружба

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", — заметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По словам Пескова, Путин и Мирзиеев провели длительные и доверительные переговоры, в том числе во время совместного завтрака. Они обсудили не только торгово-экономические вопросы и иные аспекты взаимодействия между двумя странами, но и безопасность, особенно в свете сложной ситуации в регионе.
Песков подчеркнул, что особое внимание лидеры уделили украинскому конфликту, по которому президент Путин регулярно информирует своих союзников.
Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры проходили в доверительной обстановке, президент Узбекистана пригласил своего российского коллегу к себе домой.
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