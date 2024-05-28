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Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков

Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков

Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T15:27+0300

2024-05-28T15:27+0300

2024-05-28T15:36+0300

политика

россия

узбекистан

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", — заметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.По словам Пескова, Путин и Мирзиеев провели длительные и доверительные переговоры, в том числе во время совместного завтрака. Они обсудили не только торгово-экономические вопросы и иные аспекты взаимодействия между двумя странами, но и безопасность, особенно в свете сложной ситуации в регионе.Песков подчеркнул, что особое внимание лидеры уделили украинскому конфликту, по которому президент Путин регулярно информирует своих союзников.Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры проходили в доверительной обстановке, президент Узбекистана пригласил своего российского коллегу к себе домой.

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россия, узбекистан, владимир путин