https://1prime.ru/20240528/putin-848608082.html
Путин заявил об интересе Узбекистана для России
Путин заявил об интересе Узбекистана для России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об интересе Узбекистана для России
Узбекистан с точки зрения развития отношений представляет интерес для России, заявил глава государства Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:05+0300
2024-05-28T16:05+0300
2024-05-28T16:05+0300
владимир путин
россия
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848607920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0a105361087098f41e5b785c8b262b9.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Узбекистан с точки зрения развития отношений представляет интерес для России, заявил глава государства Владимир Путин.Президент РФ во вторник, 28 мая, выступает на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.По его словам, Узбекистан представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений. Путин добавил, что объем возможных совместных проектов очень большой."Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии", - пояснил российский лидер.Он добавил, что с учетом стабильности политической системы эти проекты можно реализовать.
https://1prime.ru/20240528/putin-848606941.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848607920_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_accd890a86745f51edf3deed6b08bc3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, узбекистан
Владимир Путин, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Путин заявил об интересе Узбекистана для России
Путин заявил, что Узбекистан представляет для России большой интерес
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Узбекистан с точки зрения развития отношений представляет интерес для России, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент РФ во вторник, 28 мая, выступает на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.
По его словам, Узбекистан представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений. Путин добавил, что объем возможных совместных проектов очень большой.
"Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии", - пояснил российский лидер.
Он добавил, что с учетом стабильности политической системы эти проекты можно реализовать.
Путина и Мирзиеева связывает настоящая дружба, заявил Песков