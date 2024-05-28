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Путин заявил об интересе Узбекистана для России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил об интересе Узбекистана для России
Путин заявил об интересе Узбекистана для России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин заявил об интересе Узбекистана для России
Узбекистан с точки зрения развития отношений представляет интерес для России, заявил глава государства Владимир Путин. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:05+0300
2024-05-28T16:05+0300
владимир путин
россия
узбекистан
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Узбекистан с точки зрения развития отношений представляет интерес для России, заявил глава государства Владимир Путин.Президент РФ во вторник, 28 мая, выступает на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.По его словам, Узбекистан представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений. Путин добавил, что объем возможных совместных проектов очень большой."Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии", - пояснил российский лидер.Он добавил, что с учетом стабильности политической системы эти проекты можно реализовать.
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владимир путин, россия, узбекистан
Владимир Путин, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
16:05 28.05.2024
 
Путин заявил об интересе Узбекистана для России

Путин заявил, что Узбекистан представляет для России большой интерес

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Узбекистан с точки зрения развития отношений представляет интерес для России, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент РФ во вторник, 28 мая, выступает на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.
По его словам, Узбекистан представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений. Путин добавил, что объем возможных совместных проектов очень большой.
"Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии", - пояснил российский лидер.
Он добавил, что с учетом стабильности политической системы эти проекты можно реализовать.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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