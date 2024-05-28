https://1prime.ru/20240528/putin-848609101.html
Путин объяснил, зачем надо выстраивать отношения с талибами
Путин объяснил, зачем надо выстраивать отношения с талибами - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, зачем надо выстраивать отношения с талибами
Проблемы, которые есть в Афганистане, известны всем, однако нужно как-то выстраивать отношения с действующей властью страны, заявил президент России Владимир... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:24+0300
2024-05-28T16:24+0300
2024-05-28T16:24+0300
владимир путин
афганистан
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Проблемы, которые есть в Афганистане, известны всем, однако нужно как-то выстраивать отношения с действующей властью страны, заявил президент России Владимир Путин."В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения. Статус движения "Талибан"* постоянно обсуждается. Россия учитывает по вопросу талибов позицию каждого из партнеров и будет формулировать собственный взгляд на это, сказал глава государства.Ранее глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил, что движение не является террористическим. Оно ставит целью освободить страну от иностранной оккупации и хочет наладить позитивные отношения с соседями. Комментируя намерение РФ исключить движение из списка террористов он отметил, что Москва следует национальным интересам и действует рационально.По словам спецпредставителя президента РФ в Афганистане, участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты. *Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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владимир путин, афганистан
Владимир Путин, АФГАНИСТАН
Путин объяснил, зачем надо выстраивать отношения с талибами
Путин: необходимо выстраивать отношения с действующей в Афганистане властью
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Проблемы, которые есть в Афганистане, известны всем, однако нужно как-то выстраивать отношения с действующей властью страны, заявил президент России Владимир Путин.
"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо, это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Он отметил, что надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения.
Статус движения "Талибан"* постоянно обсуждается. Россия учитывает по вопросу талибов позицию каждого из партнеров и будет формулировать собственный взгляд на это, сказал глава государства.
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов
Ранее глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил, что движение не является террористическим. Оно ставит целью освободить страну от иностранной оккупации и хочет наладить позитивные отношения с соседями. Комментируя намерение РФ исключить движение из списка террористов он отметил, что Москва следует национальным интересам и действует рационально.
По словам спецпредставителя президента РФ в Афганистане, участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.