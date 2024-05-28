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Путин назвал причину имперского поведения США - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал причину имперского поведения США
Путин назвал причину имперского поведения США - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал причину имперского поведения США
Имперское поведение США связано с предстоящими выборами президента страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:44+0300
2024-05-28T16:44+0300
политика
владимир путин
сша
выборы в сша
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Имперское поведение США связано с предстоящими выборами президента страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов на пост главы белого дома - нынешний лидер страны Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп."То, что сейчас происходит, то, что вояжеры по всему миру летают, то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают – это же элементы имперского поведения. И сами политические обозреватели, сами аналитики американские об этом прямо говорят: США – империя", - сказал Путин.По его словам, имперские амбиции Вашингтона сейчас связаны с предстоящими выборами. При этом, отметил путин, многие в США недовольны таким положением.Президент России добавил, что США легче всего оказывать давление на слабые государства, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации.
https://1prime.ru/20240528/ssha-848603442.html
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владимир путин, сша, выборы в сша
Политика, Владимир Путин, США, выборы в США
16:44 28.05.2024
 
Путин назвал причину имперского поведения США

Путин: элементы имперского поведения США связаны с предстоящими выборами в Америке

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Имперское поведение США связано с предстоящими выборами президента страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов на пост главы белого дома - нынешний лидер страны Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.
"То, что сейчас происходит, то, что вояжеры по всему миру летают, то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают – это же элементы имперского поведения. И сами политические обозреватели, сами аналитики американские об этом прямо говорят: США – империя", - сказал Путин.
По его словам, имперские амбиции Вашингтона сейчас связаны с предстоящими выборами. При этом, отметил путин, многие в США недовольны таким положением.
Президент России добавил, что США легче всего оказывать давление на слабые государства, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации.
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