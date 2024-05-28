https://1prime.ru/20240528/putin-848610362.html

Путин назвал причину имперского поведения США

Путин назвал причину имперского поведения США - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал причину имперского поведения США

Имперское поведение США связано с предстоящими выборами президента страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:44+0300

2024-05-28T16:44+0300

2024-05-28T16:44+0300

политика

владимир путин

сша

выборы в сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Имперское поведение США связано с предстоящими выборами президента страны. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Среди кандидатов на пост главы белого дома - нынешний лидер страны Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп."То, что сейчас происходит, то, что вояжеры по всему миру летают, то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают – это же элементы имперского поведения. И сами политические обозреватели, сами аналитики американские об этом прямо говорят: США – империя", - сказал Путин.По его словам, имперские амбиции Вашингтона сейчас связаны с предстоящими выборами. При этом, отметил путин, многие в США недовольны таким положением.Президент России добавил, что США легче всего оказывать давление на слабые государства, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации.

https://1prime.ru/20240528/ssha-848603442.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, сша, выборы в сша