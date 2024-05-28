https://1prime.ru/20240528/pvo-848590916.html

По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot

По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot - 28.05.2024, ПРАЙМ

По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot

Нидерланды выступили с инициативой собрать с помощью стран-союзников одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву. Об этом заявила министр обороны страны Кайса | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:51+0300

2024-05-28T10:51+0300

2024-05-28T10:58+0300

вооружения

украина

нидерланды

patriot

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/01/821310150_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c8d4b3d779836de9f27cb8379a5b5352.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Нидерланды выступили с инициативой собрать с помощью стран-союзников одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.В ведомстве подчеркнули, что страны также обсуждают возможность обучения экипажей.Предполагается, что в ближайшее время система будет поставлена на Украину.Россия считает, что такие поставки оружия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страну НАТО напрямую в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России и что США, а НАТО не только поставляет оружие, но и обучает военнослужащих в ряде других стран.

https://1prime.ru/20240516/naot-848241377.html

украина

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нидерланды, patriot