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По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot
По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot - 28.05.2024, ПРАЙМ
По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot
Нидерланды выступили с инициативой собрать с помощью стран-союзников одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву. Об этом заявила министр обороны страны Кайса | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T10:51+0300
2024-05-28T10:51+0300
2024-05-28T10:58+0300
вооружения
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Нидерланды выступили с инициативой собрать с помощью стран-союзников одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.В ведомстве подчеркнули, что страны также обсуждают возможность обучения экипажей.Предполагается, что в ближайшее время система будет поставлена на Украину.Россия считает, что такие поставки оружия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страну НАТО напрямую в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России и что США, а НАТО не только поставляет оружие, но и обучает военнослужащих в ряде других стран.
https://1prime.ru/20240516/naot-848241377.html
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украина, нидерланды, patriot
Вооружения, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, Patriot
По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot
Нидерланды предложили по деталям собрать систему Patriot и отправить ее Киеву
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Нидерланды выступили с инициативой собрать с помощью стран-союзников одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", — говорится в сообщении главы оборонного ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что страны также обсуждают возможность обучения экипажей.
Предполагается, что в ближайшее время система будет поставлена на Украину.
Россия считает, что такие поставки оружия мешают урегулированию конфликта и вовлекают страну НАТО напрямую в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие поставки являются законной целью для России и что США, а НАТО не только поставляет оружие, но и обучает военнослужащих в ряде других стран.
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