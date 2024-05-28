https://1prime.ru/20240528/pvo-848596768.html
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг - 28.05.2024, ПРАЙМ
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг
Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:29+0300
2024-05-28T12:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.28 мая, во вторник, в Брюсселе сосотоится заседание совета глав Минобороны стран Евросоюза. Столтенберг отметил, что участники обсудят поддержку Киева."Нам требуется больше и интенсивнее помогать Украине, в особенности, системами ПВО, включая самые современные Patriot. Тут уже есть определенный прогресс, но им требуется еще больше", - сказал он.По словам генсека НАТО, министры также обсудят увеличение поставок боеприпасов и мощностей оборонных производств.
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Вооружения, Йенс Столтенберг, НАТО, УКРАИНА, ПВО, Patriot
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киеву нужно еще больше систем ПВО, включая Patriot
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
28 мая, во вторник, в Брюсселе сосотоится заседание совета глав Минобороны стран Евросоюза. Столтенберг отметил, что участники обсудят поддержку Киева.
"Нам требуется больше и интенсивнее помогать Украине, в особенности, системами ПВО, включая самые современные Patriot. Тут уже есть определенный прогресс, но им требуется еще больше", - сказал он.
По словам генсека НАТО, министры также обсудят увеличение поставок боеприпасов и мощностей оборонных производств.
По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot