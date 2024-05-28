Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240528/pvo-848596768.html
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг - 28.05.2024, ПРАЙМ
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг
Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:29+0300
2024-05-28T12:35+0300
вооружения
йенс столтенберг
нато
украина
пво
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/82556/82/825568229_0:286:2622:1761_1920x0_80_0_0_34cbdef983c68bae4972c59d646037cf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.28 мая, во вторник, в Брюсселе сосотоится заседание совета глав Минобороны стран Евросоюза. Столтенберг отметил, что участники обсудят поддержку Киева."Нам требуется больше и интенсивнее помогать Украине, в особенности, системами ПВО, включая самые современные Patriot. Тут уже есть определенный прогресс, но им требуется еще больше", - сказал он.По словам генсека НАТО, министры также обсудят увеличение поставок боеприпасов и мощностей оборонных производств.
https://1prime.ru/20240528/pvo-848590916.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82556/82/825568229_0:40:2622:2007_1920x0_80_0_0_616c84324beeec453c5465b06ac17c39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
йенс столтенберг, нато, украина, пво, patriot
Вооружения, Йенс Столтенберг, НАТО, УКРАИНА, ПВО, Patriot
12:29 28.05.2024 (обновлено: 12:35 28.05.2024)
 
Киеву нужно больше систем ПВО, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киеву нужно еще больше систем ПВО, включая Patriot

© РИА Новости . Михаил Маркив | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Украины П.Порошенко и генсека НАТО в Киеве
Пресс-конференция президента Украины П.Порошенко и генсека НАТО в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - ПРАЙМ. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, в том числе ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
28 мая, во вторник, в Брюсселе сосотоится заседание совета глав Минобороны стран Евросоюза. Столтенберг отметил, что участники обсудят поддержку Киева.
"Нам требуется больше и интенсивнее помогать Украине, в особенности, системами ПВО, включая самые современные Patriot. Тут уже есть определенный прогресс, но им требуется еще больше", - сказал он.
По словам генсека НАТО, министры также обсудят увеличение поставок боеприпасов и мощностей оборонных производств.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
По деталям. Нидерланды нашли способ обеспечить Украину системой ПВО Patriot
10:51
 
ВооруженияЙенс СтолтенбергНАТОУКРАИНАПВОPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала