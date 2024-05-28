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Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России

Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России

Российской академии наук (РАН) отводится ключевая роль в осуществлении крупнейших программ, связанных с обеспечением технологического суверенитета РФ, заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:02+0300

2024-05-28T11:02+0300

2024-05-28T11:02+0300

экономика

дмитрий медведев

ран

технологический суверенитет

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российской академии наук (РАН) отводится ключевая роль в осуществлении крупнейших программ, связанных с обеспечением технологического суверенитета РФ, заявил запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Ей (РАН — ред.) отведена ключевая роль в реализации крупнейших программ, связанных с обеспечением научного и технологического суверенитета нашей страны", — заявил он в ходе общего собрания членов академии. По словам Медведева, в сферу деятельности РАН включена "не только экспертиза всех государственных заданий, решений, но и просто многие стратегически-значимые инициативы, включая экспертизу дорожных карт по важнейшим государственным высокотехнологичным проектам". Он отметил, что примерами таких проектов являются квантовые вычисления и коммуникации, технологии новых материалов и веществ, современные и перспективные сети мобильной связи, перспективные космические системы, различные сервисы в этой сфере и другое.

https://1prime.ru/20240528/uchenye-848591478.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, ран, технологический суверенитет