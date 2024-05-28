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Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России
Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России
Российской академии наук (РАН) отводится ключевая роль в осуществлении крупнейших программ, связанных с обеспечением технологического суверенитета РФ, заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:02+0300
2024-05-28T11:02+0300
экономика
дмитрий медведев
ран
технологический суверенитет
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российской академии наук (РАН) отводится ключевая роль в осуществлении крупнейших программ, связанных с обеспечением технологического суверенитета РФ, заявил запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Ей (РАН — ред.) отведена ключевая роль в реализации крупнейших программ, связанных с обеспечением научного и технологического суверенитета нашей страны", — заявил он в ходе общего собрания членов академии. По словам Медведева, в сферу деятельности РАН включена "не только экспертиза всех государственных заданий, решений, но и просто многие стратегически-значимые инициативы, включая экспертизу дорожных карт по важнейшим государственным высокотехнологичным проектам". Он отметил, что примерами таких проектов являются квантовые вычисления и коммуникации, технологии новых материалов и веществ, современные и перспективные сети мобильной связи, перспективные космические системы, различные сервисы в этой сфере и другое.
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дмитрий медведев, ран, технологический суверенитет
Экономика, Дмитрий Медведев, РАН, технологический суверенитет
11:02 28.05.2024
 
Медведев отметил особую роль РАН обеспечении техсуверенитета России

Медведев: РАН отведена ключевая роль в обеспечении технологического суверенитета

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыборы президента РАН
Выборы президента РАН - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российской академии наук (РАН) отводится ключевая роль в осуществлении крупнейших программ, связанных с обеспечением технологического суверенитета РФ, заявил запред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ей (РАН — ред.) отведена ключевая роль в реализации крупнейших программ, связанных с обеспечением научного и технологического суверенитета нашей страны", — заявил он в ходе общего собрания членов академии.
По словам Медведева, в сферу деятельности РАН включена "не только экспертиза всех государственных заданий, решений, но и просто многие стратегически-значимые инициативы, включая экспертизу дорожных карт по важнейшим государственным высокотехнологичным проектам".
Он отметил, что примерами таких проектов являются квантовые вычисления и коммуникации, технологии новых материалов и веществ, современные и перспективные сети мобильной связи, перспективные космические системы, различные сервисы в этой сфере и другое.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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11:00
 
ЭкономикаДмитрий МедведевРАНтехнологический суверенитет
 
 
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