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Крупнейшие страховые компании на 1 января 2024 года

Крупнейшие страховые компании на 1 января 2024 года - 28.05.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие страховые компании на 1 января 2024 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:00+0300

2024-05-28T14:00+0300

2024-05-28T14:00+0300

риа рейтинг

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели анализ рынка страховых услуг и подготовили рейтинг крупнейших страховых компаний России по итогам 2023 года.Прошедший 2023 год оказался для российских страховых компаний достаточно удачным. Согласно статистике Центробанка РФ, в 2023 году по всем видам страхования (кроме ОМС) было собрано 2,3 триллиона рублей страховых премий, что на 25,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2022 году прирост страховых премий был околонулевой, а с 2013 по 2022 годы темпы прироста страховых премий были в диапазоне 0-16%. Таким образом, последний год был довольно успешным.Объем страховых выплат по итогам 2023 года составил 1044 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, выплаты росли медленнее, чем собранные премии. Отношение выплат и премий по страховым продуктам сократилось до 45,7%, что является достаточно высоким показателем. Для сравнения более высокое отношение премий и выплат было в 2022 и 2015 году (почти 50%), а в 2017 и 2018 годах значение опускалось ниже 40%.Количество заключенных договоров страхования в 2023 году также существенно выросло. Число заключенных договоров увеличилось на 24,7% и по итогам года составило 301 миллиона договоров.Первая десятка страховщиков контролирует 70% рынкаДля оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу АЭИ ПРАЙМ агентство РИА Рейтинг подготовило очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных за январь-декабрь 2023 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).Объем собранных страховых премий ТОП-5 компаний за год составил 1,11 триллиона рублей, что составляет примерно половину от общего страхового рынка. При этом первая десятка крупнейших страховых компаний обеспечила чуть более 70% всего годового объема собранных страховых премий.Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий в 2023 году компания "СОГАЗ " (297 миллиардов рублей собранных премий). На втором месте расположилась компания "Сбербанк страхование жизни" (288 миллиардов рублей). Третьей компанией по объему собранных премий стала "АльфаСтрахование" (183 миллиарда рублей премий). На четвертом месте находится компания АльфаСтрахование-Жизнь, объем премий которой в 2023 году составил 173 миллиарда рублей, а замыкает пятерку "Ингосстрах" – с годовым результатом 172 миллиарда рублей. Также уровень в 100 миллиардов рублей смогли преодолеть: АО "РЕСО-Гарантия" и АО "ВСК". Еще у трех страховых компаний из ТОП-10 объем премий варьировался от 74 до 87 миллиардов рублей. Замыкает ТОП-10 крупнейших страховых компаний "СОГАЗ-ЖИЗНЬ" с размером собранных премий в 74 миллиарда рублей.По числу заключенных в 2023 году договоров лидирует компания АльфаСтрахование", у которой по итогам прошедшего года насчитывается 96 миллионов заключенных договоров страхования или треть от общего числа страхового рынка России. Второй и третьей компанией по количеству заключенных договор стали "Сбербанк страхование" и "ВСК", у которых количество заключенных в 2023 году договоров составило 28 и 25 миллионов единиц, соответственно.Полный рейтинг смотрите здесь

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

риа рейтинг