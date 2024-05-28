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"Росконгресс" сообщил о новой оптоволоконной линии "Полярный экспресс"

"Росконгресс" сообщил о новой оптоволоконной линии "Полярный экспресс" - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Росконгресс" сообщил о новой оптоволоконной линии "Полярный экспресс"

Создаваемая в России трансарктическая подводная оптоволоконная линия "Полярный экспресс" может стать мостом для интернет-трафика между Азией и Европой,... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T06:12+0300

2024-05-28T06:12+0300

2024-05-28T06:13+0300

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Создаваемая в России трансарктическая подводная оптоволоконная линия "Полярный экспресс" может стать мостом для интернет-трафика между Азией и Европой, значительно сократив время прохождения сигнала, говорится в докладе "Росконгресса" "Подводные интернет-кабели: критичные уязвимости мировой информационной инфраструктуры", с которым ознакомилось РИА Новости. "Россия обладает потенциалом стать важным телекоммуникационным узлом между Европой и Азией, обеспечивая прямой маршрут между Западом и Востоком через одну страну, а не через множество стран со своими правилами и стандартами", - отмечают авторы. "Полярный экспресс" является самым крупным проектом по строительству подводной оптоволоконной линии связи. Ее общая протяженность составит 12,65 тысячи километров. Новая система включает шесть пар оптических волокон пропускной способностью 52-104 Тб/с, она будет введена в эксплуатацию в 2026 году. "Проект соединит Мурманск и Владивосток по кратчайшему маршруту между Европой и Азией и создаст альтернативу спутниковой связи в северных широтах, обеспечив наименьшую задержку сигнала. Это поможет удовлетворить растущие потребности онлайн-торговли, облачных технологий и больших данных, предоставив надёжную и доступную связь и интернет", - сообщается в докладе. Авторы отмечают, что Евразия обладает большим количеством подводных интернет-кабелей, но существует мало сухопутных линий связи между Европой и Азией. "Основной трафик проходит через Красное море и США, что создает задержку свыше 200 мс", - говорится в документе. Проект строительства полярной магистрали, которая бы снизила задержку более чем вдвое, обсуждался несколько лет назад. Проект РОТАКС (Российская трансарктическая кабельная система) компании Polarnet Project Holding предполагал строительство линии связи по дну Северного Ледовитого океана по маршруту Бьюд (Великобритания) – Мурманск – Анадырь – Владивосток – Токио. Его разработка была начата еще в 1999 году, но проект так и не смог привлечь инвесторов и подрядчика.УГРОЗА ИНТЕРНЕТУЭксперты "Росконгресса" сообщили, что подводные интернет-кабели являются критически важной инфраструктурой для мировой экономики, а их повреждение, в том числе в результате геополитических конфликтов, может привести к большим финансовым убыткам."В настоящее время 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. Эти кабели являются основой мировой экономики, поскольку с помощью них ежедневно осуществляются финансовые транзакции на сумму более 10 триллионов долларов. Эти кабели критически важны для национальной безопасности и функционирования современного общества", - сообщается в докладе."Мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, поэтому любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к убыткам", - поясняется в докладе.В настоящее время, по мнению авторов, существует вероятная прямая угроза физической безопасности подводных кабелей, в том числе из-за геополитических конфликтов, особенно в регионе Северного моря и в районе Красного моря.В докладе приводится пример, когда в конце февраля 2024 года были повреждены кабели в Персидском заливе, что вызвало серьезные сбои в интернет-коммуникации между Европой и Азией. "Ущерб не считается критичным из-за возможностей перенаправления трафика другими маршрутами, но он признается значительным", - говорится в докладе.Отдельное внимание авторов также привлекла ситуация вокруг Тайваня, где они видят риски новых случаев повреждения интернет-кабелей. "Регион уже является источником многочисленных инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей", - напоминают они.

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интернет, росконгресс, технологии