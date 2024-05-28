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"Самый сильный на районе". Россия стала ключем в борьбе за новый мир
"Самый сильный на районе". Россия стала ключем в борьбе за новый мир - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Самый сильный на районе". Россия стала ключем в борьбе за новый мир
С началом специальной военной операции на Украине, Россия, не являясь империей, взяла на себя роль ключевого игрока на международной арене и в настоящее время к | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:41+0300
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. С началом специальной военной операции на Украине, Россия, не являясь империей, взяла на себя роль ключевого игрока на международной арене и в настоящее время к ней прикованы все взгляды в мире. Вместе с тем Москве следует доказать свою способность нести бремя переустройства мирового порядка. Об этом пишет сербское издание Нови Стандард. Авторы материала напоминают, что, оценивая любое действие России, следует учитывать, что она "воюет, причем в мировой войне, и является ее главным носителем". При этом боевые действия так или иначе влияют на все сегменты общества. В РФ пытаются сделать так, чтобы они не слишком отражались на повседневной жизни граждан.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что на сегодняшний день Россия рассматривает себя как государство, которое защищается и, что еще важнее, защищает свое право на защиту. При этом для отстаивания данного права "недостаточно показать себя самым сильным "на районе" или по крайней мере тем, с кем не стоит связываться". Требуется изменить соотношение сил и систему отношений так, чтобы постоянная борьба за самые элементарные интересы больше не истощала все силы и возникли условия для спокойного развития, пишет издание.По мнению авторов материала, Россия выразила свою доктрину как борьбу не за исключительно свои интересы, а за право каждого развиваться в мире согласно его реальным интересам и культурно-цивилизационными традициями. Причем данная доктрина применима и к государствам и народам современного Запада, от которых ожидается, что они прекратят верить в свою исключительность и право навязываться другим в качестве судьи и палача при необходимости, заключило издание.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ценности
"Самый сильный на районе". Россия стала ключем в борьбе за новый мир
НС: Россия стала ключевым игроком в борьбе за новое мироустройство
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ.
С началом специальной военной операции на Украине, Россия, не являясь империей, взяла на себя роль ключевого игрока на международной арене и в настоящее время к ней прикованы все взгляды в мире. Вместе с тем Москве следует доказать свою способность нести бремя переустройства мирового порядка. Об этом пишет сербское издание Нови Стандард
.
Авторы материала напоминают, что, оценивая любое действие России, следует учитывать, что она "воюет, причем в мировой войне, и является ее главным носителем". При этом боевые действия так или иначе влияют на все сегменты общества. В РФ пытаются сделать так, чтобы они не слишком отражались на повседневной жизни граждан.
Отмечается, что на сегодняшний день Россия рассматривает себя как государство, которое защищается и, что еще важнее, защищает свое право на защиту. При этом для отстаивания данного права "недостаточно показать себя самым сильным "на районе" или по крайней мере тем, с кем не стоит связываться". Требуется изменить соотношение сил и систему отношений так, чтобы постоянная борьба за самые элементарные интересы больше не истощала все силы и возникли условия для спокойного развития, пишет издание.
По мнению авторов материала, Россия выразила свою доктрину как борьбу не за исключительно свои интересы, а за право каждого развиваться в мире согласно его реальным интересам и культурно-цивилизационными традициями.
Причем данная доктрина применима и к государствам и народам современного Запада, от которых ожидается, что они прекратят верить в свою исключительность и право навязываться другим в качестве судьи и палача при необходимости, заключило издание.
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