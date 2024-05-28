https://1prime.ru/20240528/rossiya-848598743.html
Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий
Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий - 28.05.2024, ПРАЙМ
Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий
Россия в прошлом году вошла в пятерку крупнейших покупателей южнокорейских медицинских изделий, свидетельствуют данные министерства безопасности пищевых... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:15+0300
2024-05-28T13:15+0300
2024-05-28T13:15+0300
россия
южная корея
медицинские изделия
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СЕУЛ, 28 мая - ПРАЙМ. Россия в прошлом году вошла в пятерку крупнейших покупателей южнокорейских медицинских изделий, свидетельствуют данные министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Республики Корея, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно представленной ведомством статистике, в 2023 году Южная Корея поставила в Россию медицинских изделий на 340 миллионов долларов, что сделало РФ четвертым важнейшим направлением для южнокорейских экспортеров. Больше южнокорейские медицинские изделия закупали только США (890 миллионов долларов), Китай (650 миллионов) и Япония (360 миллионов).При этом поставки медизделий в Россию в прошлом году увеличились на 13,2%, в то время как экспорт в другие страны из топ-10 импортеров сократился в диапазоне от 2,2% до 60,7%. В результате доля РФ в общем объеме южнокорейского экспорта медицинских изделий выросла с 3,8% до 6%.По данным министерства, в значительной степени падение экспорта было обусловлено сокращением поставок различных видов медицинских изделий для лабораторной диагностики, ставших особо востребованными в период пандемии COVID-19. Их экспорт сократился с 3,54 миллиарда долларов в 2022 году до 860 миллионов в 2023 году. В то же время увеличились поставки за рубеж стоматологических имплантатов, которые вернули себе первое место среди отдельных позиций медизделий. Их экспорт вырос с 471 миллиона до 525 миллионов долларов.Южная Корея также существенно нарастила производство биоматериалов для восстановления тканей (филлеры и прочее, на 26,8%) и мягких контактных линз для ежедневного использования (16,5%), их экспорт в прошлом году составил 345 и 176 миллионов долларов соответственно.Кроме того, в структуре экспорта с 9,4% до 12,6% выросла доля цифровых медицинских изделий, хотя объем их поставок за рубеж и упал с 740 миллионов до 660 миллионов долларов. При этом за последние четыре года резко вырос экспорт южнокорейского программного обеспечения для цифровых медизделий - с 200 тысяч долларов в 2020 году до 16,9 миллиона долларов в 2023 году.
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россия, южная корея, медицинские изделия
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, медицинские изделия
Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий
Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медицинских изделий в 2023 году
СЕУЛ, 28 мая - ПРАЙМ. Россия в прошлом году вошла в пятерку крупнейших покупателей южнокорейских медицинских изделий, свидетельствуют данные министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Республики Корея, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно представленной ведомством статистике, в 2023 году Южная Корея поставила в Россию медицинских изделий на 340 миллионов долларов, что сделало РФ четвертым важнейшим направлением для южнокорейских экспортеров. Больше южнокорейские медицинские изделия закупали только США (890 миллионов долларов), Китай (650 миллионов) и Япония (360 миллионов).
При этом поставки медизделий в Россию в прошлом году увеличились на 13,2%, в то время как экспорт в другие страны из топ-10 импортеров сократился в диапазоне от 2,2% до 60,7%. В результате доля РФ в общем объеме южнокорейского экспорта медицинских изделий выросла с 3,8% до 6%.
По данным министерства, в значительной степени падение экспорта было обусловлено сокращением поставок различных видов медицинских изделий для лабораторной диагностики, ставших особо востребованными в период пандемии COVID-19. Их экспорт сократился с 3,54 миллиарда долларов в 2022 году до 860 миллионов в 2023 году. В то же время увеличились поставки за рубеж стоматологических имплантатов, которые вернули себе первое место среди отдельных позиций медизделий. Их экспорт вырос с 471 миллиона до 525 миллионов долларов.
В России снизился параллельный импорт автомобилей
Южная Корея также существенно нарастила производство биоматериалов для восстановления тканей (филлеры и прочее, на 26,8%) и мягких контактных линз для ежедневного использования (16,5%), их экспорт в прошлом году составил 345 и 176 миллионов долларов соответственно.
Кроме того, в структуре экспорта с 9,4% до 12,6% выросла доля цифровых медицинских изделий, хотя объем их поставок за рубеж и упал с 740 миллионов до 660 миллионов долларов. При этом за последние четыре года резко вырос экспорт южнокорейского программного обеспечения для цифровых медизделий - с 200 тысяч долларов в 2020 году до 16,9 миллиона долларов в 2023 году.