https://1prime.ru/20240528/rossiya-848598743.html

Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий

Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий - 28.05.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров южнокорейских медизделий

Россия в прошлом году вошла в пятерку крупнейших покупателей южнокорейских медицинских изделий, свидетельствуют данные министерства безопасности пищевых... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T13:15+0300

2024-05-28T13:15+0300

2024-05-28T13:15+0300

россия

южная корея

медицинские изделия

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg

СЕУЛ, 28 мая - ПРАЙМ. Россия в прошлом году вошла в пятерку крупнейших покупателей южнокорейских медицинских изделий, свидетельствуют данные министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Республики Корея, с которыми ознакомилось РИА Новости.Согласно представленной ведомством статистике, в 2023 году Южная Корея поставила в Россию медицинских изделий на 340 миллионов долларов, что сделало РФ четвертым важнейшим направлением для южнокорейских экспортеров. Больше южнокорейские медицинские изделия закупали только США (890 миллионов долларов), Китай (650 миллионов) и Япония (360 миллионов).При этом поставки медизделий в Россию в прошлом году увеличились на 13,2%, в то время как экспорт в другие страны из топ-10 импортеров сократился в диапазоне от 2,2% до 60,7%. В результате доля РФ в общем объеме южнокорейского экспорта медицинских изделий выросла с 3,8% до 6%.По данным министерства, в значительной степени падение экспорта было обусловлено сокращением поставок различных видов медицинских изделий для лабораторной диагностики, ставших особо востребованными в период пандемии COVID-19. Их экспорт сократился с 3,54 миллиарда долларов в 2022 году до 860 миллионов в 2023 году. В то же время увеличились поставки за рубеж стоматологических имплантатов, которые вернули себе первое место среди отдельных позиций медизделий. Их экспорт вырос с 471 миллиона до 525 миллионов долларов.Южная Корея также существенно нарастила производство биоматериалов для восстановления тканей (филлеры и прочее, на 26,8%) и мягких контактных линз для ежедневного использования (16,5%), их экспорт в прошлом году составил 345 и 176 миллионов долларов соответственно.Кроме того, в структуре экспорта с 9,4% до 12,6% выросла доля цифровых медицинских изделий, хотя объем их поставок за рубеж и упал с 740 миллионов до 660 миллионов долларов. При этом за последние четыре года резко вырос экспорт южнокорейского программного обеспечения для цифровых медизделий - с 200 тысяч долларов в 2020 году до 16,9 миллиона долларов в 2023 году.

https://1prime.ru/20240527/avto-848541718.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная корея, медицинские изделия