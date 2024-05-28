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В "Ростелекоме" оценили последствия перехода компаний на российское ПО

В "Ростелекоме" оценили последствия перехода компаний на российское ПО - 28.05.2024, ПРАЙМ

В "Ростелекоме" оценили последствия перехода компаний на российское ПО

Переход на отечественное программное обеспечение не привел к потерям качества сервисов в российских компаниях, заявил в интервью РИА Новости вице-президент по... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T06:02+0300

2024-05-28T06:02+0300

2024-05-28T06:02+0300

экономика

софт

ростелеком

импортозамещение

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Переход на отечественное программное обеспечение не привел к потерям качества сервисов в российских компаниях, заявил в интервью РИА Новости вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома", глава компании "Базис" Давид Мартиросов. "Мне не известно ни одного бизнеса, который действительно полностью заместил иностранное инфраструктурное ПО и пострадал от этого. Компании, которые эффективно импортозамещаются, как сохраняли динамику роста на нашем рынке, так ее и сохраняют. Нас много пугали различными проблемами, если вдруг мы начнем импортозамещаться. Но реальных подтверждений этому нет", - сказал он. По его словам, в России очень сильная IT-школа. "Общий уровень профессионализма команд очень высок, особенно в крупных корпорациях, и он позволяет не допускать какой-то деградации сервисов", - добавил Мартиросов. Говоря о функционале российских программных продуктов, он признал, что в отечественных решениях могут отсутствовать отдельные редко используемые элементы. "Но что важно, у нас и нет задачи на 100% воссоздать функционал иностранных решений. Надо понимать, что эти продукты появились не вчера, они развиваются давно, но при этом не всегда отвечают потребностям рынка, которые формируются сегодня или будут формироваться завтра", - заявил он. С другой стороны, по его словам, российские разработчики уже сейчас могут предложить функционал, которого нет у зарубежных коллег. Кроме того, российские предложения более конкуренты по цене. "В тех сегментах, в которых мы работаем, отечественное предложение обычно дешевле, чем иностранное", – сказал он. А в закупочных процедурах крупных компаний, которые являются основными клиентами "Базиса", участвует большое количество разработчиков, и в процессе цена может падать еще сильнее, добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

софт, ростелеком, импортозамещение