На рынке доминируют продавцы

Индекс Мосбиржи в понедельник упал на 2,86% до 3299,22 пункта, индекс РТС просел на 1,81% до 1173,92 пункта. К доллару США рубль укрепился до уровней начала... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T08:57+0300
2024-05-28T08:57+0300
2024-05-28T08:57+0300
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник упал на 2,86% до 3299,22 пункта, индекс РТС просел на 1,81% до 1173,92 пункта. К доллару США рубль укрепился до уровней начала текущего года.Во вторник пройдет пик фискальных платежей, и этот фактор в пользу сильного рубля нивелируется. Мы полагаем, что потенциал укрепления рубля ограничен нижней границей бокового диапазона на 87,5 рубля за доллар США, в котором пара USD/RUB торгуется с ноября 2023 года.Среди немногочисленных лидеров роста оказались акции "ЭсЭфАй" на фоне публикации сильной отчетности за I квартал 2024 года, которая отражает отличные результаты "Европлана". Рыночная конъюнктура благоволит дальнейшему росту финансовых показателей лизинговой компании. Помимо этого, "ЭсЭфАй" сообщила о намерении завершить процесс реорганизации и погашения 55% акций в середине июля.В лидерах снижения оказались бумаги НЛМК после дивидендной отсечки.Дивидендный вопрос остается в центре внимания у инвесторов. Положительные решения по дивидендам были вынесены советом директоров "Башнефти" (249,69 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции за 2023 год), "Роснефти" (29,01 руб. на одну акцию), "АФК Системы" (0,52 руб.), КАМАЗа (4,5 руб.), НМТП (0,7 руб.), "Евротранса" (16,72 руб. на одну акцию за 2023 год и еще 2,5 руб. на акцию за I квартал 2024 года), "Инарктики" (10 руб. на одну акцию за I квартал). Совет директоров "Астры" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год, но направить 7,9 руб. на одну акцию за I квартал текущего года. На общем фоне выделяется решение совета директоров "ФосАгро", который предложил акционерам выбрать размер дивидендов за I квартал: 165 рублей, 234 рубля, 309 рублей на одну акцию или отказаться от выплат вовсе.Отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год рекомендовали советы директоров ДВМП, "Аэрофлота", Softline, HeadHunter.Между тем на глобальном рынке золота хедж-фонды и крупные спекулянты увеличили свои чистые длинные позиции в золоте до максимума за четыре года, сообщает Bloomberg, что свидетельствует о продолжении золотого ралли. Нетто-длинная позиция по фьючерсам и опционам на золото на бирже Comex за неделю по 21 мая увеличилась на 21 тысячу контрактов и стала максимальной с апреля 2020 года.Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 7,8% по сравнению с 2023 годом и составила 253,3 млрд кубометров благодаря повышению спроса на внутреннем рынке и постепенному восстановлению экспортных поставок, прежде всего в Китай, Турцию, Узбекистан. В категории, куда входит "Газпром", добыча увеличилась на 10,8%, до 167 млрд кубометров. Крупнейший независимый производитель газа "Новатэк", согласно данным Минэнерго, увеличил выпуск за январь-апрель на 2,3%, до 27,6 млрд кубометров, "Роснефть" нарастила добычу газа за четыре месяца на 1,8%, до 26,6 млрд кубометров.
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник упал на 2,86% до 3299,22 пункта, индекс РТС просел на 1,81% до 1173,92 пункта. К доллару США рубль укрепился до уровней начала текущего года.
Во вторник пройдет пик фискальных платежей, и этот фактор в пользу сильного рубля нивелируется. Мы полагаем, что потенциал укрепления рубля ограничен нижней границей бокового диапазона на 87,5 рубля за доллар США, в котором пара USD/RUB торгуется с ноября 2023 года.
Среди немногочисленных лидеров роста оказались акции "ЭсЭфАй" на фоне публикации сильной отчетности за I квартал 2024 года, которая отражает отличные результаты "Европлана". Рыночная конъюнктура благоволит дальнейшему росту финансовых показателей лизинговой компании. Помимо этого, "ЭсЭфАй" сообщила о намерении завершить процесс реорганизации и погашения 55% акций в середине июля.
В лидерах снижения оказались бумаги НЛМК после дивидендной отсечки.
Дивидендный вопрос остается в центре внимания у инвесторов. Положительные решения по дивидендам были вынесены советом директоров "Башнефти" (249,69 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции за 2023 год), "Роснефти" (29,01 руб. на одну акцию), "АФК Системы" (0,52 руб.), КАМАЗа (4,5 руб.), НМТП (0,7 руб.), "Евротранса" (16,72 руб. на одну акцию за 2023 год и еще 2,5 руб. на акцию за I квартал 2024 года), "Инарктики" (10 руб. на одну акцию за I квартал). Совет директоров "Астры" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год, но направить 7,9 руб. на одну акцию за I квартал текущего года. На общем фоне выделяется решение совета директоров "ФосАгро", который предложил акционерам выбрать размер дивидендов за I квартал: 165 рублей, 234 рубля, 309 рублей на одну акцию или отказаться от выплат вовсе.
Отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год рекомендовали советы директоров ДВМП, "Аэрофлота", Softline, HeadHunter.
Между тем на глобальном рынке золота хедж-фонды и крупные спекулянты увеличили свои чистые длинные позиции в золоте до максимума за четыре года, сообщает Bloomberg, что свидетельствует о продолжении золотого ралли. Нетто-длинная позиция по фьючерсам и опционам на золото на бирже Comex за неделю по 21 мая увеличилась на 21 тысячу контрактов и стала максимальной с апреля 2020 года.
Добыча газа в России в январе-апреле выросла на 7,8% по сравнению с 2023 годом и составила 253,3 млрд кубометров благодаря повышению спроса на внутреннем рынке и постепенному восстановлению экспортных поставок, прежде всего в Китай, Турцию, Узбекистан. В категории, куда входит "Газпром", добыча увеличилась на 10,8%, до 167 млрд кубометров. Крупнейший независимый производитель газа "Новатэк", согласно данным Минэнерго, увеличил выпуск за январь-апрель на 2,3%, до 27,6 млрд кубометров, "Роснефть" нарастила добычу газа за четыре месяца на 1,8%, до 26,6 млрд кубометров.
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