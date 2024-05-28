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Конец мировой экономики. Доллар заставил БРИКС покупать золото

Конец мировой экономики. Доллар заставил БРИКС покупать золото - 28.05.2024, ПРАЙМ

Конец мировой экономики. Доллар заставил БРИКС покупать золото

Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином грозит миру снижением глобального ВВП на семь процентов, пишет издание Berliner Zeitung. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:40+0300

2024-05-28T09:40+0300

2024-05-28T09:46+0300

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сша

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торговля

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Эскалация торговой войны между Вашингтоном и Пекином грозит миру снижением глобального ВВП на семь процентов, пишет издание Berliner Zeitung."Если санкционная спираль между Китаем и США продолжит раскручиваться, МВФ предполагает, что в худшем случае мировой экономике придется столкнуться с падением глобального ВВП до 7%", — следует из прогноза Международного валютного фонда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, МВФ прогнозирует, что в ближайшие годы будет введено более трех тысяч торговых ограничений, что утроит их количество по сравнению с 2019 годом.В издании заметили, что некоторые страны пересматривают свою политику опоры на доллар и увеличивают инвестиции в золото, так как оно рассматривается как политически нейтральный и безопасный актив, защищенный от санкций и конфискации.Так, в первом квартале 2022 года центральные банки всего мира купили самое большое количество золота с 2016 года - 290 тонн. Доля золота в валютных резервах стран "китайского блока" выросла с 2% в 2015 году до 4,3% в 2023 году, в то время как у "американского блока" доля золота почти не изменилась.Китай также сократил свои запасы американских государственных облигаций с 44% до 30%. По мнению авторов публикации, высокие процентные ставки США оказывают давление на мировую финансовую систему, ограничивая возможности других стран и затрудняя развитие экономики.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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сша, китай, торговля, брикс, золото