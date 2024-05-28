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В Бельгии назвали сроки согласования 14-го пакета санкций против России

В Бельгии назвали сроки согласования 14-го пакета санкций против России - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Бельгии назвали сроки согласования 14-го пакета санкций против России

Новый 14-й пакет антироссийских ограничений планируется согласовать до истечения срока бельгийского председательства в Совете Евросоюза в конце июня. Об этом... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:22+0300

2024-05-28T12:22+0300

2024-05-28T12:22+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Новый 14-й пакет антироссийских ограничений планируется согласовать до истечения срока бельгийского председательства в Совете Евросоюза в конце июня. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо."Под председательством Бельгии ведется работа над 14-м пакетом санкций и мы уверены, что он будет принят еще при нашем председательстве", — заметил он.После начала военной операции России на Украине, Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на топливо и продовольствие в Европе и США. Россия утверждает, что способна справиться с этим давлением, в то время как западные страны считают собственные санкции неэффективными.

https://1prime.ru/20240527/sanktsii-848552950.html

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