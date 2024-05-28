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В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание
В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание - 28.05.2024, ПРАЙМ
В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание
Технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СЭДК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T09:25+0300
2024-05-28T09:25+0300
2024-05-28T09:25+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СЭДК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова возобновить обслуживание, несмотря на восстановительные работы, говорится в сообщении СДЭК в Telegram-канале. "Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта - в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке", - говорится в сообщении. "В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали", - написал СДЭК. В компании заверили, что все посылки находятся в безопасности и после разрешения ситуации СДЭК примет все меры для предотвращения ее повторения. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X.
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сдэк, посылки, сбой, хакеры
Экономика, СДЭК, посылки, сбой, хакеры
В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание
СДЭК: сбой затронул приложение и сайт СДЭК, обслуживание пока не возобновлено
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СЭДК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова возобновить обслуживание, несмотря на восстановительные работы, говорится в сообщении СДЭК в Telegram-канале.
"Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта - в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке", - говорится в сообщении.
"В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали", - написал СДЭК.
В компании заверили, что все посылки находятся в безопасности и после разрешения ситуации СДЭК примет все меры для предотвращения ее повторения.
Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X.
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