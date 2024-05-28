https://1prime.ru/20240528/sdek-848587213.html

В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание

В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание - 28.05.2024, ПРАЙМ

В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание

Технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СЭДК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:25+0300

2024-05-28T09:25+0300

2024-05-28T09:25+0300

экономика

сдэк

посылки

сбой

хакеры

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/81/780478194_0:89:1501:933_1920x0_80_0_0_8244067de69756f6dff44231ffaa9af5.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СЭДК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова возобновить обслуживание, несмотря на восстановительные работы, говорится в сообщении СДЭК в Telegram-канале. "Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта - в данный момент они недоступны. Также мы временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке", - говорится в сообщении. "В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали", - написал СДЭК. В компании заверили, что все посылки находятся в безопасности и после разрешения ситуации СДЭК примет все меры для предотвращения ее повторения. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X.

https://1prime.ru/20240503/cdekshopping-847877799.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сдэк, посылки, сбой, хакеры