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В СДЭК рассказали, когда восстановится выдача отправлений

В СДЭК рассказали, когда восстановится выдача отправлений - 28.05.2024, ПРАЙМ

В СДЭК рассказали, когда восстановится выдача отправлений

Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, компания работает над полным возобновлением обслуживания, сообщил РИА Новости... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T12:27+0300

2024-05-28T12:27+0300

2024-05-28T12:27+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, компания работает над полным возобновлением обслуживания, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. "ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы" - сказал Берггрен.

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россия, сдэк