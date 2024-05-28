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В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ

В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ

Сенаторы поддерживают предложение о переходе к прогрессивному налогу на доходы физлиц, справедливая и сбалансированная налоговая система стала результатом... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:32+0300

2024-05-28T22:32+0300

2024-05-28T22:32+0300

налоги

прогрессивная шкала ндфл

минфин

совфед

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МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Сенаторы поддерживают предложение о переходе к прогрессивному налогу на доходы физлиц, справедливая и сбалансированная налоговая система стала результатом поиска компромисса интересов государства, бизнеса и граждан РФ, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Мы безусловно поддерживаем предложенные изменения. Справедливая и сбалансированная налоговая система является результатом поиска компромисса интересов государства, в том числе регионов и муниципалитетов, бизнеса и граждан Российской Федерации", - сказал политик. Как уже отмечалось ранее, изменения в части увеличения налогового бремени не затронут подавляющее число россиян и компаний, а дополнительные бюджетные доходы "будут прозрачно и эффективно расходоваться на достижение целей национального развития России, обозначенных президентом", заключил Шендерюк-Жидков.

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прогрессивная шкала ндфл, минфин, совфед