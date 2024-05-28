Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240528/sf-848620199.html
В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ
В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ
Сенаторы поддерживают предложение о переходе к прогрессивному налогу на доходы физлиц, справедливая и сбалансированная налоговая система стала результатом... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:32+0300
2024-05-28T22:32+0300
налоги
прогрессивная шкала ндфл
минфин
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_afd4a691684fefc767740a51b699fdaa.jpg
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Сенаторы поддерживают предложение о переходе к прогрессивному налогу на доходы физлиц, справедливая и сбалансированная налоговая система стала результатом поиска компромисса интересов государства, бизнеса и граждан РФ, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Мы безусловно поддерживаем предложенные изменения. Справедливая и сбалансированная налоговая система является результатом поиска компромисса интересов государства, в том числе регионов и муниципалитетов, бизнеса и граждан Российской Федерации", - сказал политик. Как уже отмечалось ранее, изменения в части увеличения налогового бремени не затронут подавляющее число россиян и компаний, а дополнительные бюджетные доходы "будут прозрачно и эффективно расходоваться на достижение целей национального развития России, обозначенных президентом", заключил Шендерюк-Жидков.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/64/842526461_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_b34f45644357a95df3b839d3993066b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
прогрессивная шкала ндфл, минфин, совфед
Налоги, прогрессивная шкала НДФЛ, Минфин, Совфед
22:32 28.05.2024
 
В Совфеде поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ

Шендерюк-Жидков: в СФ поддержали предложение о переходе к прогрессивной шкале НДФЛ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ. Сенаторы поддерживают предложение о переходе к прогрессивному налогу на доходы физлиц, справедливая и сбалансированная налоговая система стала результатом поиска компромисса интересов государства, бизнеса и граждан РФ, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"Мы безусловно поддерживаем предложенные изменения. Справедливая и сбалансированная налоговая система является результатом поиска компромисса интересов государства, в том числе регионов и муниципалитетов, бизнеса и граждан Российской Федерации", - сказал политик.
Как уже отмечалось ранее, изменения в части увеличения налогового бремени не затронут подавляющее число россиян и компаний, а дополнительные бюджетные доходы "будут прозрачно и эффективно расходоваться на достижение целей национального развития России, обозначенных президентом", заключил Шендерюк-Жидков.
 
Налогипрогрессивная шкала НДФЛМинфинСовфед
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала