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"Наделает бед". Поляки испугались хода Сикорского против России - 28.05.2024, ПРАЙМ
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"Наделает бед". Поляки испугались хода Сикорского против России
"Наделает бед". Поляки испугались хода Сикорского против России - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Наделает бед". Поляки испугались хода Сикорского против России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал о решении Варшавы ограничить право свободного перемещения для российских дипломатов. Читатели издания... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T15:25+0300
2024-05-28T15:32+0300
политика
польша
россия
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал о решении Варшавы ограничить право свободного перемещения для российских дипломатов. Читатели издания Gazeta.pl жестко его раскритиковали."Ох, наделает бед эта тупая русофобия", - отметил wujek_extrema.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Этот муж американской жены и папа американского солдата, видимо, не понимает, что теперь такие же ограничения будут применены к нашему дипкорпусу в России", - подчеркнул lubat.Его поддержал sierz.lipowy: "Этот психопат доиграется до того, что наших дипломатов прогонят из здания посольства в Москве. Он, видите ли, выдумал какие-то фиктивные покушения, поджоги и диверсии. Где доказательства, что все это связано с Россией? Вся его больная голова забита русскими человечками".Читатели также добавили, что Сикорский, выполняющий приказы США, не годится на должность министра иностранных дел Польши.Ранее польский МИД пояснял, что решение ограничить перемещение российских дипломатов связано с якобы актами диверсии на территории страны. Как отмечали в ведомстве, мера является стандартной и направлена на обеспечение безопасности граждан Польши.Позднее официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что ответ Москвы "отрекошетит" на польских дипломатов. При этом она отмечала, что МИД не получал соответствующих нот.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, россия
Политика, ПОЛЬША, РОССИЯ
15:25 28.05.2024 (обновлено: 15:32 28.05.2024)
 
"Наделает бед". Поляки испугались хода Сикорского против России

Читатели Gazeta.pl раскритиковали главу МИД Польши Сикорского за решение по России

© fotolia.com / jacek_kadajВаршава
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / jacek_kadaj
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщал о решении Варшавы ограничить право свободного перемещения для российских дипломатов. Читатели издания Gazeta.pl жестко его раскритиковали.
"Ох, наделает бед эта тупая русофобия", - отметил wujek_extrema.
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"Этот муж американской жены и папа американского солдата, видимо, не понимает, что теперь такие же ограничения будут применены к нашему дипкорпусу в России", - подчеркнул lubat.
Его поддержал sierz.lipowy: "Этот психопат доиграется до того, что наших дипломатов прогонят из здания посольства в Москве. Он, видите ли, выдумал какие-то фиктивные покушения, поджоги и диверсии. Где доказательства, что все это связано с Россией? Вся его больная голова забита русскими человечками".
Читатели также добавили, что Сикорский, выполняющий приказы США, не годится на должность министра иностранных дел Польши.
Ранее польский МИД пояснял, что решение ограничить перемещение российских дипломатов связано с якобы актами диверсии на территории страны. Как отмечали в ведомстве, мера является стандартной и направлена на обеспечение безопасности граждан Польши.
Позднее официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что ответ Москвы "отрекошетит" на польских дипломатов. При этом она отмечала, что МИД не получал соответствующих нот.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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