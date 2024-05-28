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Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России

Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России

Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:23+0300

2024-05-28T22:23+0300

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налоги

антон силуанов

прогрессивная шкала ндфл

дети

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.

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антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл, дети