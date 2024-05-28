Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240528/siluanov-848619586.html
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России
Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:23+0300
2024-05-28T22:23+0300
налоги
антон силуанов
прогрессивная шкала ндфл
дети
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл, дети
Налоги, Антон Силуанов, прогрессивная шкала НДФЛ, дети
22:23 28.05.2024
 
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России

Силуанов: много семей с детьми выиграют от налоговых изменений в России

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина.
При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.
 
НалогиАнтон Силуановпрогрессивная шкала НДФЛдети
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала