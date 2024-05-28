https://1prime.ru/20240528/siluanov-848619586.html
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России
Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T22:23+0300
2024-05-28T22:23+0300
2024-05-28T22:23+0300
налоги
антон силуанов
прогрессивная шкала ндфл
дети
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:32:3022:1732_1920x0_80_0_0_8d4f022e67891b98289495f9eb44e93b.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон силуанов, прогрессивная шкала ндфл, дети
Налоги, Антон Силуанов, прогрессивная шкала НДФЛ, дети
Силуанов раскрыл, кто выиграет от налоговых изменений в России
Силуанов: много семей с детьми выиграют от налоговых изменений в России
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
"В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина.
При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.