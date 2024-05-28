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Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России
Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России - 28.05.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России
Россия начала учения с тактическим ядерным оружием из-за "фантазий" Евросоюза о его применении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:02+0300
2024-05-28T17:02+0300
2024-05-28T17:02+0300
петер сийярто
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россия
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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Россия начала учения с тактическим ядерным оружием из-за "фантазий" Евросоюза о его применении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит агентство MTI.Венгерский министр напомнил, что в Европе активизировались разговоры о применении ядерных вооружений."И что стало одним из последствий фантазий о применении ядерного оружия? Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия", - сказал Сийярто.Ранее российское Министерство обороны сообщало о старте учений, на которых Вооруженные силы страны отработают практическое применение нестратегического ядерного оружия.
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петер сийярто, ес, россия, ядерное оружие
Петер Сийярто, ЕС, РОССИЯ, ядерное оружие, Вооружения
Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России
Сийярто: российские учения с нестратегическим ядерным оружием - следствие фантазий Европы
БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Россия начала учения с тактическим ядерным оружием из-за "фантазий" Евросоюза о его применении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит агентство MTI.
Венгерский министр напомнил, что в Европе активизировались разговоры о применении ядерных вооружений.
"И что стало одним из последствий фантазий о применении ядерного оружия? Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия", - сказал Сийярто.
Ранее российское Министерство обороны сообщало о старте учений, на которых Вооруженные силы страны отработают практическое применение нестратегического ядерного оружия.