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Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России

Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России - 28.05.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал следствием фантазии ЕС "ядерные" учения в России

Россия начала учения с тактическим ядерным оружием из-за "фантазий" Евросоюза о его применении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:02+0300

2024-05-28T17:02+0300

2024-05-28T17:02+0300

петер сийярто

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россия

ядерное оружие

вооружения

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БУДАПЕШТ, 28 мая - ПРАЙМ. Россия начала учения с тактическим ядерным оружием из-за "фантазий" Евросоюза о его применении, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит агентство MTI.Венгерский министр напомнил, что в Европе активизировались разговоры о применении ядерных вооружений."И что стало одним из последствий фантазий о применении ядерного оружия? Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия", - сказал Сийярто.Ранее российское Министерство обороны сообщало о старте учений, на которых Вооруженные силы страны отработают практическое применение нестратегического ядерного оружия.

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петер сийярто, ес, россия, ядерное оружие