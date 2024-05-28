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Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине
Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине - 28.05.2024, ПРАЙМ
Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине
Первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер по неизвестной причине начали смеяться в ходе посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T07:44+0300
2024-05-28T07:44+0300
2024-05-28T07:49+0300
политика
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер по неизвестной причине начали смеяться в ходе посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщило издание Bild. Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлое воскресенье прибыл в Германию с трехдневным официальным визитом. Он намерен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках франко-германского совмина. "Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — сообщила Bild. При посещении мемориала Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки, французский лидер также сделал запись в памятной книге, пишет издание. По данным агентства Франс Пресс, Макрона и Штайнмайера в ходе визита сопровождали известные охотники за нацистами Серж Кларсфельд с супругой Беатой, высоко оценившие посещение Макроном мемориала в условиях складывающего сейчас положения еврейской общины в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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эммануэль макрон, олаф шольц, визит
Политика, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, визит
Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине
Bild: жены президентов Франции и ФРГ рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер по неизвестной причине начали смеяться в ходе посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщило издание Bild.
Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлое воскресенье прибыл в Германию с трехдневным официальным визитом. Он намерен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках франко-германского совмина.
"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — сообщила Bild.
При посещении мемориала Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки, французский лидер также сделал запись в памятной книге, пишет издание.
По данным агентства Франс Пресс, Макрона и Штайнмайера в ходе визита сопровождали известные охотники за нацистами Серж Кларсфельд с супругой Беатой, высоко оценившие посещение Макроном мемориала в условиях складывающего сейчас положения еврейской общины в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке.
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