https://1prime.ru/20240528/skandal-848585340.html

Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине

Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине - 28.05.2024, ПРАЙМ

Bild: Жены Макрона и Штайнмайера попали в скандал на мемориале в Берлине

Первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер по неизвестной причине начали смеяться в ходе посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T07:44+0300

2024-05-28T07:44+0300

2024-05-28T07:49+0300

политика

эммануэль макрон

олаф шольц

визит

https://cdnn.1prime.ru/img/83766/33/837663341_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_d0e4e85d9dce50d6b8a8e0b1f99ed0f0.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Первые леди Франции и ФРГ Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер по неизвестной причине начали смеяться в ходе посещения мемориала памяти жертвам Холокоста в Берлине. Об этом сообщило издание Bild. Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлое воскресенье прибыл в Германию с трехдневным официальным визитом. Он намерен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках франко-германского совмина. "Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно", — сообщила Bild. При посещении мемориала Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки, французский лидер также сделал запись в памятной книге, пишет издание. По данным агентства Франс Пресс, Макрона и Штайнмайера в ходе визита сопровождали известные охотники за нацистами Серж Кларсфельд с супругой Беатой, высоко оценившие посещение Макроном мемориала в условиях складывающего сейчас положения еврейской общины в мире из-за ситуации на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20240527/makron-848580516.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, олаф шольц, визит