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В "Ростелекоме" допустили продление срока перевода КИИ на российский софт - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В "Ростелекоме" допустили продление срока перевода КИИ на российский софт
В "Ростелекоме" допустили продление срока перевода КИИ на российский софт - 28.05.2024, ПРАЙМ
В "Ростелекоме" допустили продление срока перевода КИИ на российский софт
Срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт в РФ может быть сдвинут с января на март 2025 года, но принципиально это не... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:50+0300
2024-05-28T05:50+0300
экономика
ростелеком
критическая инфраструктура
софт
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт в РФ может быть сдвинут с января на март 2025 года, но принципиально это не изменит ситуацию: цель по импортозамещению в этой сфере будет достигнута, заявил РИА Новости вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома", глава компании "Базис" Давид Мартиросов. "Есть обязательства перевести всю критическую инфраструктуру на отечественные продукты к концу этого года. Этот срок могут сдвинуть на март, но это принципиально не меняет ситуацию. Я думаю, в результате по объектам и критической инфраструктуры мы будем близки к 100%", - сказал Мартиросов. Указ президента РФ Владимира Путина устанавливает срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт до января 2025 года. Сейчас, по словам Мартиросова, в государственных структурах и государственных информационных системах процент импортозамещения ПО довольно высокий: от 70% до 80%. "А если говорить о коммерческих компаниях, то там все не так хорошо - доля иностранного ПО составляет порядка 50-60%", - сказал он. Однако разработчики смотрят на этот процесс весьма оптимистично. "Когда IT-специалисты, менеджеры, собственники бизнеса видят успешные кейсы, видят, что большие компании решились, нашли партнера и реализовали проект, и бизнес-процессы у них при этом не остановились, то, конечно, они перестают бояться импортозамещения и активизируют переход на российское решение", - пояснил Мартиросов.
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ростелеком, критическая инфраструктура, софт
Экономика, Ростелеком, критическая инфраструктура, софт
05:50 28.05.2024
 
В "Ростелекоме" допустили продление срока перевода КИИ на российский софт

"Ростелеком": срок перевода КИИ на софт из РФ могут сдвинуть на март 2025 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКомпания "Ростелеком" провела ребрендинг
Компания Ростелеком провела ребрендинг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт в РФ может быть сдвинут с января на март 2025 года, но принципиально это не изменит ситуацию: цель по импортозамещению в этой сфере будет достигнута, заявил РИА Новости вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре "Ростелекома", глава компании "Базис" Давид Мартиросов.
"Есть обязательства перевести всю критическую инфраструктуру на отечественные продукты к концу этого года. Этот срок могут сдвинуть на март, но это принципиально не меняет ситуацию. Я думаю, в результате по объектам и критической инфраструктуры мы будем близки к 100%", - сказал Мартиросов.
Указ президента РФ Владимира Путина устанавливает срок перевода объектов критической инфраструктуры (КИИ) на отечественный софт до января 2025 года.
Сейчас, по словам Мартиросова, в государственных структурах и государственных информационных системах процент импортозамещения ПО довольно высокий: от 70% до 80%. "А если говорить о коммерческих компаниях, то там все не так хорошо - доля иностранного ПО составляет порядка 50-60%", - сказал он.
Однако разработчики смотрят на этот процесс весьма оптимистично. "Когда IT-специалисты, менеджеры, собственники бизнеса видят успешные кейсы, видят, что большие компании решились, нашли партнера и реализовали проект, и бизнес-процессы у них при этом не остановились, то, конечно, они перестают бояться импортозамещения и активизируют переход на российское решение", - пояснил Мартиросов.
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ЭкономикаРостелекомкритическая инфраструктурасофт
 
 
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