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Найдены сокровища легендарного авантюриста, лжепророка и отшельника - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Найдены сокровища легендарного авантюриста, лжепророка и отшельника
Найдены сокровища легендарного авантюриста, лжепророка и отшельника - 28.05.2024, ПРАЙМ
Найдены сокровища легендарного авантюриста, лжепророка и отшельника
Археологи нашли 300-летний тайник с монетами, спрятанный легендарным польским мошенником Антонием Ячевским. Об этом пишет портал Live Science. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T12:16+0300
2024-05-28T12:16+0300
ученые
научно-исследовательские работы
польша
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Археологи нашли 300-летний тайник с монетами, спрятанный легендарным польским мошенником Антонием Ячевским. Об этом пишет портал Live Science.Клад обнаружили в Еленевских горах еще в 2022 году. Большая часть - серебряные монеты конца 17 — начала 18 века. "Прежде Антоний считался вымышленным персонажем, мифом. Но теперь мы нашли его сокровище и подтвердили, что он реально существовал", - отметил Себастьян Грабовец, руководитель исследовательской группы.Согласно местной легенде, Антоний Ячевский убедил поляков в своей целительной силе во время эпидемии чумы. Он жил в горах в скиту и принимал паломников, обещал больным исцеление. За "чудеса" брал плату. В конце концов его схватили власти и объявили лжепророком. Он бежал, но в 1712 году снова попался. На волю его больше не отпустили.По словам ученых, найденный клад очень разнообразен по содержанию и действительно похож на смесь сборов или пожертвований, взимаемых с паломников, а также награбленного у местной знати.Один из крупнейших найденных ранее кладов был найден в Кремле во время строительства торговых рядов (в настоящее время на этом месте находится ГУМ). Клад состоял из 4 820 медных копеек, относящихся к временам Алексея Михайловича. А позже при реконструкции Красной площади в 1945 году нашли клад серебряных монет, чеканка которых относится ко времени правления Ивана Грозного
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ученые, научно-исследовательские работы, польша
ученые, научно-исследовательские работы, Польша
12:16 28.05.2024
 
Найдены сокровища легендарного авантюриста, лжепророка и отшельника

Польские кладоискатели нашли сокровища легендарного авантюриста Антони Ячевского

© Unsplash/Komarov EgorВаршава, Польша
Варшава, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Археологи нашли 300-летний тайник с монетами, спрятанный легендарным польским мошенником Антонием Ячевским. Об этом пишет портал Live Science.
Клад обнаружили в Еленевских горах еще в 2022 году. Большая часть - серебряные монеты конца 17 — начала 18 века. "Прежде Антоний считался вымышленным персонажем, мифом. Но теперь мы нашли его сокровище и подтвердили, что он реально существовал", - отметил Себастьян Грабовец, руководитель исследовательской группы.
Согласно местной легенде, Антоний Ячевский убедил поляков в своей целительной силе во время эпидемии чумы. Он жил в горах в скиту и принимал паломников, обещал больным исцеление. За "чудеса" брал плату. В конце концов его схватили власти и объявили лжепророком. Он бежал, но в 1712 году снова попался. На волю его больше не отпустили.
По словам ученых, найденный клад очень разнообразен по содержанию и действительно похож на смесь сборов или пожертвований, взимаемых с паломников, а также награбленного у местной знати.
Один из крупнейших найденных ранее кладов был найден в Кремле во время строительства торговых рядов (в настоящее время на этом месте находится ГУМ). Клад состоял из 4 820 медных копеек, относящихся к временам Алексея Михайловича. А позже при реконструкции Красной площади в 1945 году нашли клад серебряных монет, чеканка которых относится ко времени правления Ивана Грозного
 
ученыенаучно-исследовательские работыПольша
 
 
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