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Эксперты объяснили, чем вызван рост хищений через СБП - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперты объяснили, чем вызван рост хищений через СБП
Эксперты объяснили, чем вызван рост хищений через СБП - 28.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, чем вызван рост хищений через СБП
Двукратный рост объема хищений денег у россиян через Систему быстрых платежей (СБП) объясняется ростом использования этого вида оплаты, заявили РИА Новости... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:53+0300
2024-05-28T13:53+0300
мошенничество
банки
сбп
мошенники
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Двукратный рост объема хищений денег у россиян через Систему быстрых платежей (СБП) объясняется ростом использования этого вида оплаты, заявили РИА Новости эксперты. Согласно опубликованной в понедельник ЦБ РФ статистике, в январе-марте 2024 года через СБП у россиян было похищено 1,13 миллиарда рублей, что в 2 раза превысило показатель первого квартала 2023 года (552,5 миллиона рублей). При этом наибольший объем хищений зафиксирован через банковские карты: 1,9 миллиарда рублей против 1,3 миллиарда рублей в первом квартале 2023 года. Объем хищений через каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) сократился до 901,6 миллиона рублей с почти 2,5 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года. "Количество хищений через СБП связано, прежде всего, с ростом использования этого вида оплаты… Преступникам все сложнее и трудозатратнее обманывать своих жертв с помощью телефонного мошенничества, поэтому они направили усилия на фишинг. Это отразилось на текущей статистике", - объясняет руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик. По его словам, при многократном использовании сервиса бдительность человека притупляется, а мошенники этим пользуются. При этом наиболее часто хищения происходят "через клоны действующих интернет-магазинов и торговых сервисов, а также через рассылку поддельных QR-кодов, оплата по которым поступает на счета мошенников". Сергейчик рекомендует, прежде чем подтверждать оплату, всегда проверять получателя, особенно если в качестве него в системе отражается физическое лицо. Эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова также отметила, что "рост объёмов переводов всегда логично ведёт за собой и увеличение количества мошеннических платежей". При этом, что касается хищения через каналы ДБО, то для обеспечения доступа к таким каналам жертвы, мошенникам сначала нужно их взломать. "Если говорить о способах взлома личных кабинетов, то мы фиксировали легенды о том, что появились возможности скачать мобильные приложения банков в магазине приложений (на самом деле они были поддельные), жертвам звонили и сообщали о необходимости обновления сервиса (при переходе по ссылкам предоставлялся доступ), ну и просто фишинговые атаки через вложения в письма по электронной почте", - рассказала Храпунова.
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банки, сбп, мошенники
Мошенничество, Банки, СБП, мошенники
13:53 28.05.2024
 
Эксперты объяснили, чем вызван рост хищений через СБП

РИА Новости: рост хищений через СБП связан популярностью этого вида оплаты

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Двукратный рост объема хищений денег у россиян через Систему быстрых платежей (СБП) объясняется ростом использования этого вида оплаты, заявили РИА Новости эксперты.
Согласно опубликованной в понедельник ЦБ РФ статистике, в январе-марте 2024 года через СБП у россиян было похищено 1,13 миллиарда рублей, что в 2 раза превысило показатель первого квартала 2023 года (552,5 миллиона рублей). При этом наибольший объем хищений зафиксирован через банковские карты: 1,9 миллиарда рублей против 1,3 миллиарда рублей в первом квартале 2023 года. Объем хищений через каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) сократился до 901,6 миллиона рублей с почти 2,5 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года.
"Количество хищений через СБП связано, прежде всего, с ростом использования этого вида оплаты… Преступникам все сложнее и трудозатратнее обманывать своих жертв с помощью телефонного мошенничества, поэтому они направили усилия на фишинг. Это отразилось на текущей статистике", - объясняет руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик.
По его словам, при многократном использовании сервиса бдительность человека притупляется, а мошенники этим пользуются. При этом наиболее часто хищения происходят "через клоны действующих интернет-магазинов и торговых сервисов, а также через рассылку поддельных QR-кодов, оплата по которым поступает на счета мошенников".
Сергейчик рекомендует, прежде чем подтверждать оплату, всегда проверять получателя, особенно если в качестве него в системе отражается физическое лицо.
Эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова также отметила, что "рост объёмов переводов всегда логично ведёт за собой и увеличение количества мошеннических платежей".
При этом, что касается хищения через каналы ДБО, то для обеспечения доступа к таким каналам жертвы, мошенникам сначала нужно их взломать.
"Если говорить о способах взлома личных кабинетов, то мы фиксировали легенды о том, что появились возможности скачать мобильные приложения банков в магазине приложений (на самом деле они были поддельные), жертвам звонили и сообщали о необходимости обновления сервиса (при переходе по ссылкам предоставлялся доступ), ну и просто фишинговые атаки через вложения в письма по электронной почте", - рассказала Храпунова.
Логотип Тинькофф Банка - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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