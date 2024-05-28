https://1prime.ru/20240528/ssha-848603442.html
Песков оценил влияние США в мире
Песков оценил влияние США в мире - 28.05.2024, ПРАЙМ
Песков оценил влияние США в мире
Влияние США в мире по-прежнему велико. Вашингтон влияет на все, что происходит на всех континентах. Такое мнение выразил изданию "Известия" пресс-секретарь... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:22+0300
2024-05-28T14:22+0300
2024-05-28T14:22+0300
экономика
сша
экономика сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_0:16:3076:1746_1920x0_80_0_0_580e027bc703455b83b5ffdf4f2194aa.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Влияние США в мире по-прежнему велико. Вашингтон влияет на все, что происходит на всех континентах. Такое мнение выразил изданию "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что страна является крупнейшей экономикой в мире.
https://1prime.ru/20240528/bayden-848603286.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83576/94/835769494_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_9d0abf9a01c3e436265d9785491b1856.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, экономика сша, дмитрий песков
Экономика, США, экономика США, Дмитрий Песков
Песков оценил влияние США в мире
Песков: влияние США в мире по-прежнему велико