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Песков оценил влияние США в мире

Песков оценил влияние США в мире - 28.05.2024, ПРАЙМ

Песков оценил влияние США в мире

Влияние США в мире по-прежнему велико. Вашингтон влияет на все, что происходит на всех континентах. Такое мнение выразил изданию "Известия" пресс-секретарь... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:22+0300

2024-05-28T14:22+0300

2024-05-28T14:22+0300

экономика

сша

экономика сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Влияние США в мире по-прежнему велико. Вашингтон влияет на все, что происходит на всех континентах. Такое мнение выразил изданию "Известия" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что страна является крупнейшей экономикой в мире.

https://1prime.ru/20240528/bayden-848603286.html

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сша, экономика сша, дмитрий песков