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США взорвали "Северный поток", заявил Сакс

США взорвали "Северный поток", заявил Сакс - 28.05.2024, ПРАЙМ

США взорвали "Северный поток", заявил Сакс

Администрация США стоит за подрывом российских газопроводов "Северный поток", заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T21:57+0300

2024-05-28T21:57+0300

2024-05-28T21:57+0300

чп на северных потоках

сша

джеффри сакс

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ВАШИНГТОН, 28 мая - ПРАЙМ. Администрация США стоит за подрывом российских газопроводов "Северный поток", заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.Он отметил в беседе с журналистам Такером Карлсоном, что США взлрвали "Северные потоки", как и обещали десятки раз. Сакс также подверг критике Вашингтон за сокрытие правды, а западные СМИ - за нежелание ее добиваться."Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду). Они рискуют нашими жизнями, жизнями украинцев", - сказал экономист.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".

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чп на северных потоках, сша, джеффри сакс