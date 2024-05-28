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Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг"

Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг" - 28.05.2024, ПРАЙМ

Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг"

Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:00+0300

2024-05-28T11:00+0300

2024-05-28T11:00+0300

мтк "север-юг"

азербайджан

иран

россия

транспорт

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин."У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг".МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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азербайджан

иран

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мтк "север-юг", азербайджан, иран, россия, транспорт