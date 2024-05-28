Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг" - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240528/strany-848591591.html
Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг"
Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг" - 28.05.2024, ПРАЙМ
Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг"
Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:00+0300
2024-05-28T11:00+0300
мтк "север-юг"
азербайджан
иран
россия
транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/36/841583691_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_e713bc37a4e941a27b4ce378eadfe87e.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин."У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг".МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
https://1prime.ru/20240525/lavrov-848509928.html
азербайджан
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84158/36/841583691_148:0:1279:848_1920x0_80_0_0_96becb8e1ceb36a5741a754e4d96af39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтк "север-юг", азербайджан, иран, россия, транспорт
МТК "Север-Юг", АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РОССИЯ, Транспорт
11:00 28.05.2024
 
Названы приоритетные страны в рамках проекта "Север-Юг"

Левитин рассказал, какие страны рассматриваются приоритетными в рамках проекта "Север-Юг"

МТК "Север-юг"
МТК Север-юг
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан, сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин.
"У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север-Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - ответил Левитин на вопрос журналистов, сколько стран рассматриваются в рамках проекта "Север-Юг".
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры
25 мая, 15:29
 
МТК "Север-Юг"АЗЕРБАЙДЖАНИРАНРОССИЯТранспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала