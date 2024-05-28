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Суд признал банкротом второго экс-бенефициара Промсвязьбанк
Суд признал банкротом второго экс-бенефициара Промсвязьбанк - 28.05.2024, ПРАЙМ
Суд признал банкротом второго экс-бенефициара Промсвязьбанк
Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T13:18+0300
2024-05-28T13:18+0300
2024-05-28T13:21+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Минаев во вторник сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырех кредиторов - ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ - на сумму около 204,5 миллиарда рублей.Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества.
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россия, псб
Суд признал банкротом второго экс-бенефициара Промсвязьбанк
Суд признал банкротом второго экс-бенефициара ПСБ Алексея Ананьева
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.
Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Минаев во вторник сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырех кредиторов - ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ - на сумму около 204,5 миллиарда рублей.
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества.