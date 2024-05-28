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Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику
Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:03+0300
2024-05-28T17:03+0300
экономика
владимир путин
суверенитет
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Российский лидер отметил, что государству необходимо быть суверенным в том числе в в социально-экономическом плане, иначе на него всегда будут оказывать давление другие страны и подчинять его интересы своим.При этом Путин привел в пример страны Центральной Азии, на которые, по его словам, оказывалось давление, однако эти страны не встали на колени. Конечно, США и государства Европы определенными действиями "наносят ущерб нашим партнерам", но в конечном итоге, по словам президента, бороться за суверенитет или нет, представляет он ценность или нет - "это тоже суверенный выбор любой страны"."На мой взгляд - представляет", - подчеркнул Путин.
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владимир путин, суверенитет
Экономика, Владимир Путин, Суверенитет
17:03 28.05.2024
 
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику

Путин: отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб мировой экономике

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Российский лидер отметил, что государству необходимо быть суверенным в том числе в в социально-экономическом плане, иначе на него всегда будут оказывать давление другие страны и подчинять его интересы своим.
При этом Путин привел в пример страны Центральной Азии, на которые, по его словам, оказывалось давление, однако эти страны не встали на колени.
Президент РФ Владимир Пути - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Путин назвал условие, при котором Москва и Киев "давно решили бы конфликт"
16:48
Конечно, США и государства Европы определенными действиями "наносят ущерб нашим партнерам", но в конечном итоге, по словам президента, бороться за суверенитет или нет, представляет он ценность или нет - "это тоже суверенный выбор любой страны".
"На мой взгляд - представляет", - подчеркнул Путин.
 
ЭкономикаВладимир ПутинСуверенитет
 
 
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