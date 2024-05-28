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Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику

Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику

Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T17:03+0300

2024-05-28T17:03+0300

2024-05-28T17:03+0300

экономика

владимир путин

суверенитет

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Российский лидер отметил, что государству необходимо быть суверенным в том числе в в социально-экономическом плане, иначе на него всегда будут оказывать давление другие страны и подчинять его интересы своим.При этом Путин привел в пример страны Центральной Азии, на которые, по его словам, оказывалось давление, однако эти страны не встали на колени. Конечно, США и государства Европы определенными действиями "наносят ущерб нашим партнерам", но в конечном итоге, по словам президента, бороться за суверенитет или нет, представляет он ценность или нет - "это тоже суверенный выбор любой страны"."На мой взгляд - представляет", - подчеркнул Путин.

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владимир путин, суверенитет