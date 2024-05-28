https://1prime.ru/20240528/suverenitet-848611079.html
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику
Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T17:03+0300
2024-05-28T17:03+0300
2024-05-28T17:03+0300
экономика
владимир путин
суверенитет
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1b9c5eedeb248f1e6f097035b5c61eb.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Российский лидер отметил, что государству необходимо быть суверенным в том числе в в социально-экономическом плане, иначе на него всегда будут оказывать давление другие страны и подчинять его интересы своим.При этом Путин привел в пример страны Центральной Азии, на которые, по его словам, оказывалось давление, однако эти страны не встали на колени. Конечно, США и государства Европы определенными действиями "наносят ущерб нашим партнерам", но в конечном итоге, по словам президента, бороться за суверенитет или нет, представляет он ценность или нет - "это тоже суверенный выбор любой страны"."На мой взгляд - представляет", - подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20240528/interesy-848610700.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e8cdf45fccde2f4cb8300ee4eef4fb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, суверенитет
Экономика, Владимир Путин, Суверенитет
Путин объяснил, как отсутствие суверенитета влияет на мировую экономику
Путин: отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб мировой экономике
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Российский лидер отметил, что государству необходимо быть суверенным в том числе в в социально-экономическом плане, иначе на него всегда будут оказывать давление другие страны и подчинять его интересы своим.
При этом Путин привел в пример страны Центральной Азии, на которые, по его словам, оказывалось давление, однако эти страны не встали на колени.
Путин назвал условие, при котором Москва и Киев "давно решили бы конфликт"
Конечно, США и государства Европы определенными действиями "наносят ущерб нашим партнерам", но в конечном итоге, по словам президента, бороться за суверенитет или нет, представляет он ценность или нет - "это тоже суверенный выбор любой страны".
"На мой взгляд - представляет", - подчеркнул Путин.