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Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин - 28.05.2024, ПРАЙМ
Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в подмосковной Балашихе беспилотника задели двух мужчин, один из которых был госпитализирован с травмами средней тяжести - его жизни ничто не... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T00:07+0300
2024-05-28T00:10+0300
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Обломки сбитого в подмосковной Балашихе беспилотника задели двух мужчин, один из которых был госпитализирован с травмами средней тяжести - его жизни ничто не угрожает, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. Также Юров сообщил, что в результате инцидента был поврежден жилой дом, где находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто из них, к счастью, не пострадал. Глава округа пообщался с жильцами и соседями, пообещал оказать в восстановлении здания необходимую помощь. "Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет", - написал Юров. На месте происшествия работают спецслужбы.
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балашиха
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балашиха, пострадавшие
Происшествия, Балашиха, пострадавшие
00:07 28.05.2024 (обновлено: 00:10 28.05.2024)
 
Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин

Глава округа: обломки сбитого в подмосковной Балашихе БПЛА задели двух мужчин

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Обломки сбитого в подмосковной Балашихе беспилотника задели двух мужчин, один из которых был госпитализирован с травмами средней тяжести - его жизни ничто не угрожает, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров.
Также Юров сообщил, что в результате инцидента был поврежден жилой дом, где находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто из них, к счастью, не пострадал. Глава округа пообщался с жильцами и соседями, пообещал оказать в восстановлении здания необходимую помощь.
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"Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет", - написал Юров.
На месте происшествия работают спецслужбы.
 
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