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Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин

Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин - 28.05.2024, ПРАЙМ

Обломки сбитого в Подмосковье БПЛА задели двух мужчин

Обломки сбитого в подмосковной Балашихе беспилотника задели двух мужчин, один из которых был госпитализирован с травмами средней тяжести - его жизни ничто не... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T00:07+0300

2024-05-28T00:07+0300

2024-05-28T00:10+0300

происшествия

балашиха

пострадавшие

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Обломки сбитого в подмосковной Балашихе беспилотника задели двух мужчин, один из которых был госпитализирован с травмами средней тяжести - его жизни ничто не угрожает, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. Также Юров сообщил, что в результате инцидента был поврежден жилой дом, где находились пожилая пара, их дочь и внучка. Никто из них, к счастью, не пострадал. Глава округа пообщался с жильцами и соседями, пообещал оказать в восстановлении здания необходимую помощь. "Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет", - написал Юров. На месте происшествия работают спецслужбы.

https://1prime.ru/20240527/gelendzhik-848531268.html

балашиха

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балашиха, пострадавшие