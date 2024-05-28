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В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg - 28.05.2024, ПРАЙМ
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В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg
В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg - 28.05.2024, ПРАЙМ
В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg
Европейские чиновники оказались беспомощными перед мессенджером Telegram, пишет агентство Bloomberg. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T14:55+0300
2024-05-28T15:43+0300
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники оказались беспомощными перед мессенджером Telegram, пишет агентство Bloomberg."Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в интернете, они (европейские чиновники - ред.) практически бессильны в сдерживании Telegram", — говорится в материале агентства.Отмечается, что европейские чиновники, сделавшие борьбу с фейковыми новостями приоритетом перед европейскими выборами, расстроены тем, что не могут принудить руководство Telegram выполнять их просьбы.Примечательно, что Европейская комиссия расширила полномочия по борьбе с незаконным контентом только на платформах с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе, хотя Telegram утверждает, что в Европе всего 41 миллион пользователей, сказано в публикации.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила неудовлетворение тем, что информация в Telegram распространяется без контроля, но не предоставила доказательства ложной информации.Представитель Telegram в свою очередь подтвердил, что запрещенный контент удаляется модераторами.
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ес, telegram
ЕС, Telegram
14:55 28.05.2024 (обновлено: 15:43 28.05.2024)
 
В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg

Bloomberg: в Еdhjgt бессильны перед Telegram, не могут добиться удаления контента

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники оказались беспомощными перед мессенджером Telegram, пишет агентство Bloomberg.
"Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в интернете, они (европейские чиновники - ред.) практически бессильны в сдерживании Telegram", — говорится в материале агентства.
Отмечается, что европейские чиновники, сделавшие борьбу с фейковыми новостями приоритетом перед европейскими выборами, расстроены тем, что не могут принудить руководство Telegram выполнять их просьбы.
Примечательно, что Европейская комиссия расширила полномочия по борьбе с незаконным контентом только на платформах с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе, хотя Telegram утверждает, что в Европе всего 41 миллион пользователей, сказано в публикации.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила неудовлетворение тем, что информация в Telegram распространяется без контроля, но не предоставила доказательства ложной информации.
Представитель Telegram в свою очередь подтвердил, что запрещенный контент удаляется модераторами.
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