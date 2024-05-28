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В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg

В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Европе бессильны перед Telegram, пишет Bloomberg

Европейские чиновники оказались беспомощными перед мессенджером Telegram, пишет агентство Bloomberg. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T14:55+0300

2024-05-28T14:55+0300

2024-05-28T15:43+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники оказались беспомощными перед мессенджером Telegram, пишет агентство Bloomberg."Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в интернете, они (европейские чиновники - ред.) практически бессильны в сдерживании Telegram", — говорится в материале агентства.Отмечается, что европейские чиновники, сделавшие борьбу с фейковыми новостями приоритетом перед европейскими выборами, расстроены тем, что не могут принудить руководство Telegram выполнять их просьбы.Примечательно, что Европейская комиссия расширила полномочия по борьбе с незаконным контентом только на платформах с более чем 45 миллионами активных пользователей в Европе, хотя Telegram утверждает, что в Европе всего 41 миллион пользователей, сказано в публикации.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила неудовлетворение тем, что информация в Telegram распространяется без контроля, но не предоставила доказательства ложной информации.Представитель Telegram в свою очередь подтвердил, что запрещенный контент удаляется модераторами.

https://1prime.ru/20240430/ukraina-847816242.html

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