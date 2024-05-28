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"Тинькофф" запустил сервис по оспариванию ошибочных транзакций по картам - 28.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240528/tinkoff-848581356.html
"Тинькофф" запустил сервис по оспариванию ошибочных транзакций по картам
"Тинькофф" запустил сервис по оспариванию ошибочных транзакций по картам - 28.05.2024, ПРАЙМ
"Тинькофф" запустил сервис по оспариванию ошибочных транзакций по картам
"Тинькофф" запустил сервис, который помогает клиентам банка оспаривать покупки у недобросовестных продавцов и другие операции, говорится в сообщении группы. | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T05:21+0300
2024-05-28T05:21+0300
экономика
тинькофф
транзакции
интернет-покупки
переводы
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф" запустил сервис, который помогает клиентам банка оспаривать покупки у недобросовестных продавцов и другие операции, говорится в сообщении группы. "Тинькофф" запустил "Тинькофф Возврат" - бесплатный сервис помощи клиентам в оспаривании покупок у продавцов, ошибочных переводов и юридических консультаций. Сервис … помогает клиентам разрешить проблемы, связанные с неуспешными или ошибочными транзакциями по картам "Тинькофф". Клиенты в 2 клика могут подать претензию в мобильном приложении, чтобы вернуть деньги", - говорится в сообщении. Вице-президент, руководитель блока экосистемной безопасности "Тинькофф" Алексей Бакланов отметил, что, согласно исследованиям "Тинькофф", ежегодно россияне могли бы возвращать 78 миллиардов рублей, если бы знали о возможностях оспаривания операций. "Именно поэтому мы запустили бесплатный сервис для возврата клиентам их средств, причем не только в рамках стандартных правил платежных систем, но и в нетривиальных случаях, когда дело доходит до суда и требуется профессиональная юридическая помощь", - подчеркнул он. Сервис позволяет оспорить покупку товаров или услуг по правилам платежных систем, мошеннические операции по картам без физического присутствия карты, если клиент не подтверждал операцию кодом из смс или любым другим способом. Также можно оспорить операцию, когда банкомат не выдал деньги во время снятия наличных или не внес средства на счет при пополнении, переводы внутри "Тинькофф" в случае ошибки клиента в реквизитах при отправке или если деньги не дошли. Кроме того, можно оспорить любые другие операции, "которые покрывает закон о защите прав потребителей" и которые не подходят под оспаривание по правилам платежных систем. "Юристы "Тинькофф" свяжутся с клиентом и помогут составить досудебную претензию в адрес продавца, если она не поможет, то проконсультируют для составления иска в суд", - говорится в сообщении. Клиенты с помощью сервиса, как отмечается, возвращают свои средства в 90% обращений. "В 2023 году сервис работал в тестовом режиме, за этот период "Тинькофф Возврат" помог клиентам оспорить свыше 4,5 миллиона операций - возвраты за покупки, переводы, платежи (оплата телефона, услуг ЖКХ и т.д.) и неуспешные снятия в банкоматах. Совокупно за год клиентам вернули свыше 5 миллиардов рублей", - указывается в сообщении. Сервис усилен технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют на основе аномалий в транзакционном поведении клиента и анализа данных из открытых источников и закрытых баз предсказать обращение. Так, указывается, что в 90% случаев, связанных с неуспешными операциями в банкоматах "Тинькофф", деньги возвращаются клиенту на счет еще до обращения или непосредственно в момент обращения, поскольку сотрудникам уже поступил сигнал о возникновении проблемы с банкоматом.
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тинькофф, транзакции, интернет-покупки, переводы
Экономика, Тинькофф, транзакции, интернет-покупки, переводы
05:21 28.05.2024
 
"Тинькофф" запустил сервис по оспариванию ошибочных транзакций по картам

"Тинькофф" запустил платформу по оспариванию покупок и ошибочных переводов

© fotolia.com / momiusПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "Тинькофф" запустил сервис, который помогает клиентам банка оспаривать покупки у недобросовестных продавцов и другие операции, говорится в сообщении группы.
"Тинькофф" запустил "Тинькофф Возврат" - бесплатный сервис помощи клиентам в оспаривании покупок у продавцов, ошибочных переводов и юридических консультаций. Сервис … помогает клиентам разрешить проблемы, связанные с неуспешными или ошибочными транзакциями по картам "Тинькофф". Клиенты в 2 клика могут подать претензию в мобильном приложении, чтобы вернуть деньги", - говорится в сообщении.
Вице-президент, руководитель блока экосистемной безопасности "Тинькофф" Алексей Бакланов отметил, что, согласно исследованиям "Тинькофф", ежегодно россияне могли бы возвращать 78 миллиардов рублей, если бы знали о возможностях оспаривания операций. "Именно поэтому мы запустили бесплатный сервис для возврата клиентам их средств, причем не только в рамках стандартных правил платежных систем, но и в нетривиальных случаях, когда дело доходит до суда и требуется профессиональная юридическая помощь", - подчеркнул он.
Сервис позволяет оспорить покупку товаров или услуг по правилам платежных систем, мошеннические операции по картам без физического присутствия карты, если клиент не подтверждал операцию кодом из смс или любым другим способом. Также можно оспорить операцию, когда банкомат не выдал деньги во время снятия наличных или не внес средства на счет при пополнении, переводы внутри "Тинькофф" в случае ошибки клиента в реквизитах при отправке или если деньги не дошли.
Кроме того, можно оспорить любые другие операции, "которые покрывает закон о защите прав потребителей" и которые не подходят под оспаривание по правилам платежных систем. "Юристы "Тинькофф" свяжутся с клиентом и помогут составить досудебную претензию в адрес продавца, если она не поможет, то проконсультируют для составления иска в суд", - говорится в сообщении.
Клиенты с помощью сервиса, как отмечается, возвращают свои средства в 90% обращений. "В 2023 году сервис работал в тестовом режиме, за этот период "Тинькофф Возврат" помог клиентам оспорить свыше 4,5 миллиона операций - возвраты за покупки, переводы, платежи (оплата телефона, услуг ЖКХ и т.д.) и неуспешные снятия в банкоматах. Совокупно за год клиентам вернули свыше 5 миллиардов рублей", - указывается в сообщении.
Сервис усилен технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют на основе аномалий в транзакционном поведении клиента и анализа данных из открытых источников и закрытых баз предсказать обращение. Так, указывается, что в 90% случаев, связанных с неуспешными операциями в банкоматах "Тинькофф", деньги возвращаются клиенту на счет еще до обращения или непосредственно в момент обращения, поскольку сотрудникам уже поступил сигнал о возникновении проблемы с банкоматом.
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ЭкономикаТинькоффтранзакцииинтернет-покупкипереводы
 
 
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