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ЦБ отметил рост средств населения в банках на 2,1 процента

ЦБ отметил рост средств населения в банках на 2,1 процента - 28.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост средств населения в банках на 2,1 процента

Средства компаний в банках России в апреле выросли на 5%, а населения - увеличились на 2,1%, следует из материалов ЦБ РФ. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:36+0300

2024-05-28T11:36+0300

2024-05-28T11:37+0300

банк россии

банки

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Средства компаний в банках России в апреле выросли на 5%, а населения - увеличились на 2,1%, следует из материалов ЦБ РФ. "Средства юрлиц: выросли на значительные 2,7 триллиона рублей (+5,0%) после оттока в марте на 1,6%. ... Продолжается активный приток средств населения (+1,0 триллиона рублей, +2,1% после +1,9% в марте) в условиях привлекательных депозитных ставок", - сообщает Банк России. В материалах поясняется, что рост средств компаний носит временный характер и связан со смещением срока уплаты налогов за апрель и первый квартал 2024 года на начало мая. "Так, по оперативным данным, в первые пять дней мая со счетов компаний ушло примерно 2 триллиона рублей. С учетом корректировки на налоги, уплаченные в начале мая, приток корпоративных средств составил бы 0,6 триллиона рублей (+1,1%)", - отмечает регулятор. В основном росли рублевые средства, приток валютных остатков был умеренным (+1,2 миллиарда долларов США, или 112 миллиардов в рублевом эквиваленте, +1%). Также ЦБ РФ указывает в отношении вкладов населения, что росли только рублевые остатки (+1,026 триллиона рублей, +2,4%), средства в валюте умеренно сократились (-35 миллиардов в рублевом эквиваленте, -0,9%). "Рублевые средства увеличились в основном на срочных вкладах (+853 миллиардов рублей, +3,0%, при этом, по нашим оценкам, примерно 200 миллиардов рублей приходится на месячную доходность по вкладам). Это обусловлено сохранением выгодных ставок по вкладам (14,92% в конце апреля, 14,83% в конце марта)", - указывается в материалах. Приток средств на текущие счета также в целом соответствовал уровню марта (+172 миллиарда рублей, +1,2% после роста на 1,3% в марте), отмечает ЦБ.

https://1prime.ru/20240525/bank-rossii-848508104.html

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