https://1prime.ru/20240528/tsik-848594003.html

В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента

В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента - 28.05.2024, ПРАЙМ

В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента

На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:53+0300

2024-05-28T11:53+0300

2024-05-28T11:53+0300

выборы президента россии

цик

финансы

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/10/846378063_0:110:1024:686_1920x0_80_0_0_640447081c1d6858201b0aca381067a1.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.По его словам, на подготовку и проведение выборов в России бюджет выделяет 33 миллиарда 233 миллиона и восемь десятых тысячи рублей. При этом, по итогам объем использованных средств составил примерно 29,785 миллиарда рублей, 89 процентов от предусмотренной суммы.Экономия составила три миллиарда 449,1 миллиона рублей, отметил Булаев."Это по разным причинам экономия сложилась, но очень важно, что эта экономия есть, и она возвращается в федеральный бюджет. И деньги эти очень для федерального бюджета не лишние", - добавил зампред ЦИК.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.

https://1prime.ru/20240516/lgoty-848233834.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-05-28T11:53+0300 true PT336M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цик, финансы, бюджет