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В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента
На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:53+0300
2024-05-28T11:53+0300
2024-05-28T11:53+0300
выборы президента россии
цик
финансы
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.По его словам, на подготовку и проведение выборов в России бюджет выделяет 33 миллиарда 233 миллиона и восемь десятых тысячи рублей. При этом, по итогам объем использованных средств составил примерно 29,785 миллиарда рублей, 89 процентов от предусмотренной суммы.Экономия составила три миллиарда 449,1 миллиона рублей, отметил Булаев."Это по разным причинам экономия сложилась, но очень важно, что эта экономия есть, и она возвращается в федеральный бюджет. И деньги эти очень для федерального бюджета не лишние", - добавил зампред ЦИК.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
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цик, финансы, бюджет
Выборы президента России, ЦИК, Финансы, бюджет
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента
Зампред ЦИК: на организацию выборов президента РФ было израсходовано более 29 млрд рублей
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
По его словам, на подготовку и проведение выборов в России бюджет выделяет 33 миллиарда 233 миллиона и восемь десятых тысячи рублей. При этом, по итогам объем использованных средств составил примерно 29,785 миллиарда рублей, 89 процентов от предусмотренной суммы.
Экономия составила три миллиарда 449,1 миллиона рублей, отметил Булаев.
"Это по разным причинам экономия сложилась, но очень важно, что эта экономия есть, и она возвращается в федеральный бюджет. И деньги эти очень для федерального бюджета не лишние", - добавил зампред ЦИК.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
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