Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента - 28.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выборы президента РФ 2024 - ПРАЙМ, 1920Выборы президента России
https://1prime.ru/20240528/tsik-848594003.html
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента - 28.05.2024, ПРАЙМ
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента
На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:53+0300
2024-05-28T11:53+0300
выборы президента россии
цик
финансы
бюджет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/10/846378063_0:110:1024:686_1920x0_80_0_0_640447081c1d6858201b0aca381067a1.jpg
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.По его словам, на подготовку и проведение выборов в России бюджет выделяет 33 миллиарда 233 миллиона и восемь десятых тысячи рублей. При этом, по итогам объем использованных средств составил примерно 29,785 миллиарда рублей, 89 процентов от предусмотренной суммы.Экономия составила три миллиарда 449,1 миллиона рублей, отметил Булаев."Это по разным причинам экономия сложилась, но очень важно, что эта экономия есть, и она возвращается в федеральный бюджет. И деньги эти очень для федерального бюджета не лишние", - добавил зампред ЦИК.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
https://1prime.ru/20240516/lgoty-848233834.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
2024-05-28T11:53+0300
true
PT336M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/10/846378063_71:0:986:686_1920x0_80_0_0_8a01747068f3d75665493632e22d6a50.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
цик, финансы, бюджет
Выборы президента России, ЦИК, Финансы, бюджет
11:53 28.05.2024
 
В ЦИК раскрыли, сколько средств ушло на организацию выборов президента

Зампред ЦИК: на организацию выборов президента РФ было израсходовано более 29 млрд рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. На организацию выборов президента России в 2024 году было израсходовано свыше 29 миллирдов рублей, показатель составил 89 процентов от выделенных средств. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
По его словам, на подготовку и проведение выборов в России бюджет выделяет 33 миллиарда 233 миллиона и восемь десятых тысячи рублей. При этом, по итогам объем использованных средств составил примерно 29,785 миллиарда рублей, 89 процентов от предусмотренной суммы.
Экономия составила три миллиарда 449,1 миллиона рублей, отметил Булаев.
"Это по разным причинам экономия сложилась, но очень важно, что эта экономия есть, и она возвращается в федеральный бюджет. И деньги эти очень для федерального бюджета не лишние", - добавил зампред ЦИК.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. Как заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
Рекордный триллион: льготные кредиты дорого обошлись бюджету
16 мая, 12:02
 
Выборы президента РоссииЦИКФинансыбюджет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала