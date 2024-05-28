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В Турции не подтвердили расширение приема платежей из России в июне

В Турции не подтвердили расширение приема платежей из России в июне - 28.05.2024, ПРАЙМ

В Турции не подтвердили расширение приема платежей из России в июне

Источник агентства РИА Новости в одном из турецких госбанков не подтвердил планы по наращиванию числа платежей из России в июне. Он заявил, что конкретных... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T09:17+0300

2024-05-28T09:17+0300

2024-05-28T09:17+0300

экономика

россия

турция

платежи

санкции против рф

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АНКАРА, 28 мая - ПРАЙМ. Источник агентства РИА Новости в одном из турецких госбанков не подтвердил планы по наращиванию числа платежей из России в июне. Он заявил, что конкретных подвижек пока нет, при этом по данному вопросу проходят регулярные обсуждения. Ранее коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский рассказал "Известиям", что турецкие банки пообещали российским бизнесменам расширить в июне прием платежей, добавив в перечень разрешенных товаров продукцию народного потребления и электронику. "Мы тоже узнали об этом из СМИ, пока конкретных подвижек в этом направлении нет. Известно, что стороны на регулярной основе ведут обсуждения", — сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что позитивные перемены в сложившейся ситуации с банковскими переводами из РФ в Турцию, безусловно, "будут благоприятны для бизнеса, но пока каких-либо изменений нет". Ситуация с платежными переводами из России в Турцию продолжает оставаться напряженной. Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, заявил ранее РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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россия, турция, платежи, санкции против рф