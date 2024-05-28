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Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения
Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения - 28.05.2024, ПРАЙМ
Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения
Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения в период проведения военной операции, которые впоследствии становятся основой для разработки новейших... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:00+0300
2024-05-28T12:47+0300
россия
сво
ученые
вооружения
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения в период проведения военной операции, которые впоследствии становятся основой для разработки новейших вооружений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."В этот наисложнейший, действительно, период, период проведения специальной военной операции ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений", — заметил он.По словам Медведева, такое явление наблюдалось и в советское время, и в царскую эпоху, и сейчас. Он подчеркнул важность этих решений для страны и выразил благодарность ученым за их достижения.Выдающиеся достижения российских ученых делают страну сильнее и приближают к победе, заключил политик.
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россия, сво, ученые, дмитрий медведев
РОССИЯ, СВО, ученые, Вооружения, Дмитрий Медведев
11:00 28.05.2024 (обновлено: 12:47 28.05.2024)
 
Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения

Медведев: в период СВО ученые предлагают уникальные решения будущих вооружений

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения в период проведения военной операции, которые впоследствии становятся основой для разработки новейших вооружений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"В этот наисложнейший, действительно, период, период проведения специальной военной операции ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений", — заметил он.
По словам Медведева, такое явление наблюдалось и в советское время, и в царскую эпоху, и сейчас. Он подчеркнул важность этих решений для страны и выразил благодарность ученым за их достижения.
Выдающиеся достижения российских ученых делают страну сильнее и приближают к победе, заключил политик.
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ВооруженияРОССИЯСВОученыеДмитрий Медведев
 
 
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