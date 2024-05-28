https://1prime.ru/20240528/uchenye-848591478.html

Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения

Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения - 28.05.2024, ПРАЙМ

Медведев отметил вклад уникальных идей российских ученых в вооружения

Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения в период проведения военной операции, которые впоследствии становятся основой для разработки новейших... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:00+0300

2024-05-28T11:00+0300

2024-05-28T12:47+0300

россия

сво

ученые

вооружения

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения в период проведения военной операции, которые впоследствии становятся основой для разработки новейших вооружений, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."В этот наисложнейший, действительно, период, период проведения специальной военной операции ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений", — заметил он.По словам Медведева, такое явление наблюдалось и в советское время, и в царскую эпоху, и сейчас. Он подчеркнул важность этих решений для страны и выразил благодарность ученым за их достижения.Выдающиеся достижения российских ученых делают страну сильнее и приближают к победе, заключил политик.

https://1prime.ru/20240527/svo-848578937.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, ученые, дмитрий медведев