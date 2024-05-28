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Минфин выявил в производстве удобрений ренту, которой нужно поделиться

Минфин выявил в производстве удобрений ренту, которой нужно поделиться - 28.05.2024, ПРАЙМ

Минфин выявил в производстве удобрений ренту, которой нужно поделиться

Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T22:17+0300

2024-05-28T22:17+0300

2024-05-28T22:17+0300

налоги

минфин рф

удобрения

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ при анализе экономики за 2021-2023 годы выявил в производстве минеральных удобрений и добыче железной руды высокую рентабельность при низкой налоговой нагрузке, говорится в материалах ведомства. Минфин РФ подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна заработать с 1 января 2025 года. "Проведенный Минфином за 2021-2023 гг. экономический анализ экономики выявил ряд отраслей, в основном сырьевых, где достигнутые уровни операционной рентабельности бизнеса существенно превышают средние по экономике 10-12% (в два и более раза). При этом уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5-6% от выручки", - сообщает министерство. "Это явные признаки того, что в отрасли имеется экономическая рента, которую нужно разделить с государством. Такую ситуацию анализ выявил в таких отраслях, как производство минеральных удобрений и добыча железной руды", - сказано в материалах Минфина.

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минфин рф, удобрения