https://1prime.ru/20240528/ukraina-848608846.html

Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве

Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве - 28.05.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве

Основной закон Украины предусматривает продление полномочий парламента, то есть Рады, но не упоминает о такой возможности для главы государства, заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T16:18+0300

2024-05-28T16:18+0300

2024-05-28T16:18+0300

политика

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основной закон Украины предусматривает продление полномочий парламента, то есть Рады, но не упоминает о такой возможности для главы государства, заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин. Поэтому, по предварительной оценке, легитимная власть на Украине - это парламент и спикер Рады, считает российский президент.При этом, по мнению Путина, задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Среди них - дальнейшее понижение призывного возраста.Двадцатого мая истек предусмотренный Конституцией срок полномочий Владимира Зеленского. Президентские выборы на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".

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владимир путин, владимир зеленский, рада, верховная рада, украина, киев