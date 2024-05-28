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Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве - 28.05.2024, ПРАЙМ
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Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве
Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве - 28.05.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве
Основной закон Украины предусматривает продление полномочий парламента, то есть Рады, но не упоминает о такой возможности для главы государства, заявил... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T16:18+0300
2024-05-28T16:18+0300
политика
владимир путин
владимир зеленский
рада
верховная рада
украина
киев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основной закон Украины предусматривает продление полномочий парламента, то есть Рады, но не упоминает о такой возможности для главы государства, заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан."О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин. Поэтому, по предварительной оценке, легитимная власть на Украине - это парламент и спикер Рады, считает российский президент.При этом, по мнению Путина, задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Среди них - дальнейшее понижение призывного возраста.Двадцатого мая истек предусмотренный Конституцией срок полномочий Владимира Зеленского. Президентские выборы на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".
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владимир путин, владимир зеленский, рада, верховная рада, украина, киев
Политика, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Рада, Верховная рада, УКРАИНА, Киев
16:18 28.05.2024
 
Путин объяснил, зачем "хозяевам Украины" нужен Зеленский на посту в Киеве

Путин: хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Зеленского

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Основной закон Украины предусматривает продление полномочий парламента, то есть Рады, но не упоминает о такой возможности для главы государства, заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
"О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано", - сказал Путин. Поэтому, по предварительной оценке, легитимная власть на Украине - это парламент и спикер Рады, считает российский президент.
При этом, по мнению Путина, задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Среди них - дальнейшее понижение призывного возраста.
Двадцатого мая истек предусмотренный Конституцией срок полномочий Владимира Зеленского. Президентские выборы на Украине, которые должны были пройти в 2024 году, отменили, ссылаясь на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Как заявлял по этому поводу сам Зеленский, выборы сейчас "несвоевременны".
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом
24 мая, 17:58
 
ПолитикаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРадаВерховная радаУКРАИНАКиев
 
 
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