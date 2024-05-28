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"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России

"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России - 28.05.2024, ПРАЙМ

"Этого не было": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России

Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент Литвы Гитанас Науседа должен продолжать свою жесткую политику в отношении "российской... | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T10:36+0300

2024-05-28T10:36+0300

2024-05-28T10:36+0300

политика

россия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент Литвы Гитанас Науседа должен продолжать свою жесткую политику в отношении "российской агрессии на Украине" разозлили пользователей соцсети Х."Не было никакой агрессии на Украине, только военный ответ на экономическую и военную оккупацию Украины США после организованного Западом переворота в 2014 году", — написал один из пользователей с ником Max.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению других читателей, всего один звонок президенту России Владимиру Путину с призывом к миру может прекратить схему отмывания денег. Кроме того, Западу уже пора прекратить финансировать конфликт и перейтик переговорам.Некоторые пользователи отмечают, что только военные преступники поддерживают конфликт ради своей выгоды и что украинскому народу нужно дать возможность провести выборы и решить будущее данного конфликта.Ранее российский лидер отмечал, что вооруженный конфликт на Украине стал ответом на экономическую и военную оккупацию Украины Соединенными Штатами после переворота 2014 года.

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россия, урсула фон дер ляйен