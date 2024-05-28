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СДЭК не рассказал Роскомнадзору о масштабной утечке данных - 28.05.2024, ПРАЙМ
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СДЭК не рассказал Роскомнадзору о масштабной утечке данных
СДЭК не рассказал Роскомнадзору о масштабной утечке данных - 28.05.2024, ПРАЙМ
СДЭК не рассказал Роскомнадзору о масштабной утечке данных
По состоянию на сегодня на 17.00 по московскому времени Роскомнадзор не получал уведомление от компании СДЭК об утечке персональных данных. Об этом сообщили в... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T18:14+0300
2024-05-28T18:22+0300
происшествия
сдэк
утечка данных
роскомнадзор
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. По состоянию на сегодня на 17.00 по московскому времени Роскомнадзор не получал уведомление от компании СДЭК об утечке персональных данных. Об этом сообщили в ведомстве.В частности, в сообщении указывается: "Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 17.00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили".Как сообщается, на российского оператора доставки документов и грузов компанию СДЭК была совершена кибератака, в результате которой произошел масштабный технический сбой. О своей ответственности за эту атаку заявила хакерская группировка Head Mare. Во вторник оператор информировал о техническом сбое. Сообщалось, что сбой произошел непосредственно на приложении и сайте СДЭК. В связи с этим, оператор приостановил как выдачу, так и прием отправлений. При этом директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен пообещал, что пункты оператора восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая.
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сдэк, утечка данных, роскомнадзор
Происшествия, СДЭК, утечка данных, Роскомнадзор
18:14 28.05.2024 (обновлено: 18:22 28.05.2024)
 
СДЭК не рассказал Роскомнадзору о масштабной утечке данных

СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке персональных данных

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. По состоянию на сегодня на 17.00 по московскому времени Роскомнадзор не получал уведомление от компании СДЭК об утечке персональных данных. Об этом сообщили в ведомстве.
В частности, в сообщении указывается: "Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 17.00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили".
Как сообщается, на российского оператора доставки документов и грузов компанию СДЭК была совершена кибератака, в результате которой произошел масштабный технический сбой. О своей ответственности за эту атаку заявила хакерская группировка Head Mare.
Шопинг - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
В СДЭК заявили, что пока не готовы возобновить обслуживание
09:25
Во вторник оператор информировал о техническом сбое. Сообщалось, что сбой произошел непосредственно на приложении и сайте СДЭК. В связи с этим, оператор приостановил как выдачу, так и прием отправлений. При этом директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен пообещал, что пункты оператора восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая.
 
ПроисшествияСДЭКутечка данныхРоскомнадзор
 
 
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